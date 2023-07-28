"Идеальное решение проблемы": новый лазер вернет в строй старые ракеты и самолеты (видео)

Военное оборудование и оружие часто страдает от коррозии, но ученые нашли способ, как ее быстро и безопасно удалять, чтобы машины дольше служили военным.

Корпорация Laser Photonics, известный промышленный разработчик лазерных систем, выпустила лазерную систему DefenseTech Missile Laser Rust Inhibitor (MLRI) 2000, сообщает BusinessWire. С помощью этого продукта профессионалы отрасли могут эффективно продлить срок службы и производительность ракет и другого военного оборудования, утверждают разработчики системы.

MLRI 2000 — это портативная машина для лазерной очистки ржавчины, краски и других элементов с различных типов поверхностей. Очищающее оборудование Laser Photonics DefenseTech представляет собой безопасное и эффективное решение для всех родов войск по обслуживанию и эксплуатации транспорта, самолетов, кораблей, оборудования и многого другого. Лазерная чистка быстрее, безопаснее и эффективнее, чем традиционные методы.

Система очистки лазером весьма компактна для использования где угодно Фото: Скриншот

Кроме того, из-за коррозии военным и крупным промышленным корпорациям ежегодно приходится тратить миллиарды долларов на средства очистки металлов и поверхностей, страдающих от влажности. Очень часто в запущенных случаях механизмы настолько ржавеют, что их уже невозможно очистить обычными средствами и тогда их приходится заменять целиком, что несет огромный материальный ущерб.

"Коррозия — это проблема, которая продолжает беспокоить оборонную промышленность, и MLRI-2000 — идеальное решение этой проблемы", — заявил Уэйн Тупуола, главный исполнительный директор Laser Photonics.

Компания Laser Photonics производит лазерное оборудование, которое эффективно заменяет старые методы пескоструйной очистки или абразивной обработки. В настоящее время Laser Photonics входит в список Fortune 1000 в аэрокосмической, автомобильной, оборонной, и энергетической промышленностях.

Как работает система MLRI-2000

Мы уже рассказывали, что США срочно создает оружие, в том числе лазерное, против дронов Shahed, атакующих Украину. Армия США уже активно испытывает кинетические, энергетические и радиочастотные системы.

В то же время исследователи из Швейцарии хотят ускорить внедрение лазерного интернета. Они уже смогли передать высокосортной сигнал интернета с помощью лазера на 53 км.