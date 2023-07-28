Прячут технику и давят РЭБом: военный рассказал, как Россия тормозит ВСУ под Донецком

Украинские дроны неделю почти не летали из-за плохой погоды, а теперь активно высматривают новые укрепления и укрытия ВС РФ.

Российские военные на донецком направлении используют ландшафт и разрушенные строения, чтобы замаскировать свою технику от летальных беспилотных аппаратов и артиллерии Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал боец 59-й ОМБр имени Якова Гандзюка Александр Карпюк (более известный под псевдо Серж Марко).

"Если мы берем Пески, то они (оккупанты, — ред.) достаточно мало перемещаются днем и больше — ночью. Здесь очень все защищено РЭБом, поэтому не такое большое количество БПЛА может выполнять задачи на этом участке", — сказал Карпюк.

По его словам, еще надежнее российские военные защищают сам Донецк.

"Донецк — это российская скрепа и они его очень хорошо защищают. Они здесь держат очень неплохие резервы, и ПВО и РЭБ тут просто постоянно работают", — объяснил военный.

Он рассказал, что последнюю неделю шли дожди и был сильный ветер, поэтому украинские дроны практически не делали разведывательные и боевые вылеты. Поэтому сейчас главная задача для беспилотников-разведчиков облететь контролируемые врагом квадраты и передать сведение на планшет операторов. Так военные узнают, не построил ли противник новые фортификационные укрепления и не перегнал ли свою технику в более безопасное место.

Карпюк говорит, что оккупанты практически не делают никаких маневров в светлое время суток. Они дожидаются ночи и перегоняют тяжелую военную технику в посадки, а также прячут ее за руинами зданий. Поэтому нашим военным очень тяжело ее обнаружить, ведь за практически десять лет войны на этом направлении почти все строения превратились в строительный мусор, чем и пользуются ВС РФ. Однако у российских оккупантов, которые стоят на этом направлении, есть и слабые места.

"ПВО и РЭБ здесь просто постоянно работают. Они давят навигацию, но очень боятся HIMARS (высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс, — ред.) и Excalibur (высокоточный артиллерийский снаряд калибром 155 мм, — ред.)", — рассказал военный журналистам.

Напомним, в начале июля ВСУ нанесли удар по Макеевке и уничтожили склад БК. По данным Страткома ВСУ, в результате точного выстрела был уничтожен военный объект ВС РФ, а оккупационная администрация региона заявила о повреждении гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения.

А в конце мая HIMARS сжег роту танков РФ в Донецке, которые должны были ехать на штурм Марьинки. Вражескую технику разглядел с воздуха разведывательный беспилотный летательный аппарат Poseidon, а уже потом с ними справились американские РСЗО, рассказал Андрей Цаплиенко.