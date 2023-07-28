В Италии полицейский дрон помог поймать поджигателя (видео)

Мужчина, которого подозревают в поджоге деревьев, пытался уничтожить беспилотник камнями, но ему это не удалось.

В Италии беспилотник помог полицейским поймать серийного поджигателя. Об этом пишет медиа CBS News.

С начала июля италийский регион Калабрия страдал от частых лесных пожаров, причину которых долгое время не удавалось выяснить. Прорыв произошел после того, как местные правоохранительные органы решили заручиться помощью беспилотника с камерой высокого разрешения и тепловизором.

По данным полиции, дрон обнаружил тепловую аномалию — фигуру, спасающуюся от зарождающегося пожара на мотоцикле через отдаленное поле. На опубликованном видео хорошо видно, как человек пытается повредить охотящийся за ним дрон и бросает в технику камни. Однако это не помешало оператору беспилотника выследить подозреваемого до отдаленного фермерского дома, где местные правоохранительные органы задержали 47-летнего местного жителя. Оказалось, что поджигатель уже совершал мелкие правонарушения и мел проблемы с законом.

Инцидент прокомментировал даже губернатор региона Роберто Оккиуто. Журналистам он рассказал, что на страже порядка в области стоят 30 дронов, с помощью которых операторы наблюдают за ситуацией в лесах. Чиновник также предупредил, что к поджигателям, которых обнаружат дрон, толерантность будет нулевой.

Ранее СМИ писали о дроне, который не боится огня и помогает пожарным. Экспериментальный квадрокоптер, получивший название FireDrone, разработали ученые из Имперского колледжа Лондона и швейцарского исследовательского института Empa. В отличие от обычных дронов, он способен выдерживать температуру до 200 градусов в течение целых 10 минут.

Кроме того стало известно, что в Украине фермерский дрон превратили в один из лучших в мире военных БПЛА. Дрон представляет собой военный беспилотники-разведчики с неподвижным крылом.