Дроны-камикадзе, атаковавшие Москву, прилетели из Украины, — росСМИ

Россияне уверяют, что системы противовоздушной обороны поразили вражеские беспилотники.

Беспилотные летальные аппараты, которые атаковали Москву и ее города-спутники в ночь на 1 августа, могли выпустить с территории Украины. Об этом пишет российское информагентство ТАСС со ссылкой на чиновника, ознакомленного с работой системы ПВО.

"Беспилотники, пытавшиеся атаковать Москву и Подмосковье в ночь на 1 августа, прилетели с территории Украины", — сказал респондент, с которым журналисты медиа поговорили на правах анонимности. Также росСМИ написало о том, что информацию о прилетах дронов с Украины ему подтвердили в одной из московских экстренных служб.

Что произошло в Москве и Подмосковье 1 августа

В ночь на 1 августа беспилотники атаковали в Москве международный деловой центр. Один из них долетел до цели, а остальные сбили над Одинцовским и Наро-Фоминским районами. В Минобороны РФ утверждают, что украинский дрон не целился в "IQ-Квартал", а был сбит и попал туда при падении.

"Беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити", — заявили в профильном министерстве.

А вот представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live" сравнила инцидент с беспилотниками в Москва-Сити с терактом в США 11 сентября 2001 года, когда были разрушены башни-близнецы.

"Москва-Сити" — это гражданский объект, в котором находятся не только офисы и бизнес-центр, но и жилые помещения, а также административные здания гражданского блока, не имеющие к военному блоку никакого отношения", — сказала Захарова.

В Кремле также отреагировали на инцидент с беспилотниками. Дмитрий Песков — пресс-секретарь российского президента — вынужден был признать, что теперь для столицы РФ опасность со стороны дронов действительно существует. Кроме того он прокомментировал заявление Захаровой, о котором мы упоминали выше. Спикер Владимира Путина ответил, что не видит никаких аналогий между атакой на Москва-Сити и терактом в США в 2001 году. На все уточняющие вопросы журналистов Песков заявил, что не уполномочен отвечать на них и подача такой информации — прерогатива Минобороны страны.

В свою очередь член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев предложил в ответ за атаку по Москве, по которой ударили якобы украинские беспилотники, нанести удар по монументу "Родина-мать" и улице Банковой в Киеве (там расположен Офис президента). Российский депутат считает, что таким образом ВС РФ уничтожат символы украинской столицы.

Напомним, ранее мы писали о том, что удары по Москве могли навредить производству боевых дронов в России. В поврежденной башне "Москва-Сити" находится Минпромторг РФ, который курирует сборку российских разведывательно-ударных беспилотников "Форпост".

Кроме того медиа сообщают, что у Байдена отреклись от атак БПЛА по Москве. В Белом доме подчеркивают, что украинское командование самостоятельно принимает решение о том, какие объекты должны стать целью для последующих ударов.