"Феерическое уничтожение": беспилотник СБУ разнес танк под Бахмутом (видео)

Российские военные замаскировали танк в посадке, но украинский дрон все равно ударил по бронированной машине, после чего она загорелась.

На окраинах Бахмута (Донецкая область) группа М2 Центра спецопераций Службы безопасности Украины с помощью FPV-дрона уничтожила российский танк. Соответсвующее видео опубликовал вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале в понедельник, 1 августа.

"Мастерская работа оператора плюс дрон украинского производства равно уничтоженная техника оккупантов и спасенные жизни наших воинов", — написал Федоров.

На видео видно, как дрон, направленный оператором, залетает в посадку и стремится к танку российских военных. Те пытались замаскировать военную технику ветками деревьев. Но беспилотный летальный аппарат все равно нанес удар по танку. Тот взорвался и его моментально охватило сильное пламя. Также на видеокадрах видно, как начал детонировать боекомплект бронированной машины.

Федоров уточнил, что спецназовцы "отработали" по цели оккупантов FPV-дроном от украинского производителя "Эскадрон". Политик отметил, что даже превосходящую по численности армию противника украинские военные смогут победить с помощью современных технологий.

"Феерическое уничтожение", — прокомментировали в школе пилотов "Эскадрон".

Напомним, силы обороны за сутки уничтожили 22 единицы техники ВС РФ на Таврийском направлении. ВСУ, в частности, ликвидировали 7 артиллерийских систем и минометов, а также одно средство ПВО оккупантов, рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

А в конце июля аэроразведка 40 бригады применила дрон-камикадзе и уничтожила танк РФ. Аэроразведка 40 бригады применила дрон-камикадзе и уничтожила танк РФ