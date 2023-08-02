"Игры пригодились": оператор ВСУ показал, как применяет дроны-камикадзе на войне (видео)

На фронте идет смертельная игра в "кошки-мышки", и воинам нужно прилагать много усилий, чтобы уничтожать противника, не теряя при этом свою технику.

Крошечные и недорогие дроны с видом от первого лица (FPV) играют все более важную роль в российско-украинской войне. Об этом говорится в материале Reuters, опубликованном в понедельник, 1 августа.

Украинские военные во время контрнаступления используют разные типы дронов. Есть среди них и большие беспилотники, которые могут летать на сотни километров. А другие БПЛА исполняют роль разведчиков, фотографирую местность. Еще одни беспилотники предназначены для того, чтобы сбрасывать на технику противника боеприпасы. Но центральная роль остается за FPV-дронами предназначенные для того, чтобы врезаться прямо в цель на поле боя. Такими беспилотными летальными аппаратами управляет оператор с помощью джойстика и гарнитуры виртуальной реальности.

Журналисты медиа поговорили с одним таким оператором БПЛА с позывным "Джокер", который сейчас выполняет боевые задачи в Запорожской области.

"Каждый раз, когда я надеваю очки и беру джойстик, я думаю о том, как моя мать говорила мне, что эти видеоигры не принесут мне никакой пользы", — поделился военный с корреспондентами.

Также он рассказал о том, как ВСУ работают с беспилотниками во время контрнаступления на южном направлении фронта. По словам бойца, сейчас между двумя противоборствующими сторонами идет своеобразная игра в "кошки-мышки" и украинским операторам БПЛА нужно приложить максимум усилий, чтобы повредить технику противника, но не потерять свои дроны. Для этого бойцам приходится часто менять позиции. Если этого не делать, противник пеленгует сигнал дрона и начинает подавлять беспилотник системой РЭБ.

Кроме того оператор FPV-дрона не может ни на секунду оторваться от своей техники, так как полет этих беспилотников нужно контролировать. Все дело в том, что, в отличие от других дронов, которые можно запускать и отслеживать, дроны FPV никогда не зависают в воздухе; они всегда летят быстро и смотрят вперед. Их камеры даже не направлены вниз.

"Дрон может атаковать на скорости, с высоты, разными способами — каждый пилот управляет дроном в своем стиле — но он всегда атакует на скорости", — объяснил оператор беспилотника.

Напомним, в Украине создали уникальный БПЛА Backfire. Беспилотник, который за семь месяцев так и не смогли сбить ВС РФ, собирают из украинских и европейских деталей.

Ранее мы писали о том, как дрон ВСУ отобрал жизни оккупантов. Какой именно беспилотник выполнял секретную спецоперацию в Донецке военный Александр Карпюк не уточнил. Однако рассказал, что больше всего его подразделение работает с такими БПЛА, как Fly Eye, SHARK, PD-2 и Лелека.