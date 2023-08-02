Многозадачные воины: как авиатехники НГУ применяют дроны во время контрнаступления (видео)

В реалиях войны специалистам приходится не только обслуживать БПЛА, но и управлять ими в бою, забрасывавая ВС РФ гранатами.

Беспилотные летательные аппараты, в частности квадрокоптеры, изменили модель разведки благодаря своим уникальным способностям. Об этом рассказали операторы БПЛА — нацгвардейцы бригады "Спартан", видео с которыми было опубликовано на YouTube-канале Восточного оперативно-территориального объединения НГУ.

По словам военных, мощность и маневренность квадрокоптеров делает их незаменимым инструментом на фронте. Они помогают проводить разведку по воздуху, корректировать артиллерийский огонь, уничтожать живую силу противника и при этом сохранять жизни украинским бойцам.

Сейчас беспилотными летальными аппаратами управляют даже авиатехники, которые ранее занимались только обслуживанием дронов.

"В наши задачи входит обслуживание дронов, мы следим за износом батареи и всем, что связано с технической частью дронов. Но в сегодняшних реалиях мы выступаем как пилоты коптеров", — рассказал военный с позывным Маэстро.

Он добавил, что в сборе разведывательной информации на небольших расстояниях дроны демонстрируют значительную эффективность. Кроме того квадрокоптеры активно адаптируют под компактные ударные дроны. Самые популярные в зоне боевых действий коптеры — это Mavic. Операторы дронов любят их за оптическую камеру, позволяющую снимать качественные видео. А те беспилотники, которые оснащены тепловизором, могут транслировать оператору картинку даже в ночное время.

Кроме того нацгвардейцы показали журналистам, как они тренируются сбрасывать гранаты. К коптеру с четырьмя винтами они привязали учебную гранату с мелом внутри. Беспилотник направили на окопы, где другие военные тренировались штурмовать позиции противника. Квадрокоптер пролетел над траншеями и сбросил в окоп боеприпас, который разорвался и выпустил меловое облако. После этого нацгвардеец, который управлял техникой, несколько раз пересмотрел видео с беспилотником, чтобы провести работу над ошибками.

Ранее мы сообщали о том, что на фронт отправился прозрачный украинский дрон SpyGun. Беспилотник предназначен для глубинной разведки в тылу противника и может работать как в автоматическом, так и в управляемом режимах.

Кроме того, оператор ВСУ показал, как применяет дроны-камикадзе на войне. На фронте идет смертельная игра в "кошки-мышки", и воинам нужно прилагать много усилий, чтобы уничтожать противника, не теряя при этом свою технику.