Уничтожит врагов и спасет своих: инженеры испытали боевого робота Mission Master SP (видео)

Роботизированная платформа Rheinmetall показала высокую скорость, маневренность, автономность и способность поражать цели на расстоянии 7 км.

Компания Rheinmetall испытала в лесах Эстонии свою UGV (Unmanned Ground Vehicle) Mission Master SP, сообщает Army-Technology. Автономную платформу несколько дней направляли по самым сложным маршрутом пересеченной местности, чтобы выяснить, насколько она хороша на поле боя. Разработчики и военные из 20 стран Европы, которые присутствовали на тестах, остались довольны возможностями роботизированной платформы.

Mission Master SP от Rheinmetall – это одна из машин линейки Mission Master, а индекс SP означает Silent Partner – тихий партнер. И действительно, аппарат предназначен быть своеобразным боевым партнером для своего оператора. Тихий режим обеспечивается за счет электродвигателя, а низкий профиль так же способствует малозаметности.

На Mission Master SP можно установить ракетную установку Фото: Скриншот

Эта роботизированная платформа существует в основной грузовой версии, для вывоза раненых с поля боя или дистанционной доставки боеприпасов или медикаментов боевым подразделениям. Однако на платформу также можно установить различные боевые модули и тогда Silent Partner становится очень "громким" поражая технику противника. Для этого оператор машины взаимодействует с разведкой, которая дает координаты врага или самостоятельно наводит ракеты на обнаруженную цель.

Раньше на платформе уже успешно испытали дистанционно управляемый боевой модуль Rheinmetall Fieldranger Multi в комплекте с двумя семитрубными 70-мм ракетными установками от Thales с лазерным наведением. Ракета может поражать цели на расстоянии до семи километров.

Ракетная установка Thales на Mission Master SP

Хотя испытание не было соревновательным мероприятием, военные отметили высокую автономность с минимальным вмешательство водителя в работу системы, эффективную технологию предотвращения препятствий, высокую скорость и маневренность. В состав Mission Master SP входит комплект автономии PATH от Rheinmetall: навигационная система с искусственным интеллектом; и набор независимых датчиков и алгоритмов восприятия, которые позволяют ему ориентироваться в сложных условиях.

Испытание Mission Master SP в Эстонии

Ранее Фокус писал, что Rheinmetall откроет в Украине ремонтный центр для танков Leopard. По словам исполнительного директора Rheinmetall Армина Паппергера, украинцы сейчас проходят подготовку в Германии для дальнейшей работы в ремонтном центре, который "откроют через несколько недель".

Так же Украина в ближайшие месяцы получит дополнительные новейшие ЗРК Skynex от Rheinmetall. Зенитно-ракетный комплекс имеет 35-мм пушку Oerlikon Mk3, которая может очень дешево и эффективно уничтожать беспилотники или крылатые ракеты.