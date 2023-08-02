Не дали оккупантам забрать: ВСУ подорвали дроном российский танк на передовой (видео)

Оператор беспилотника метко забросил боеприпас прямо в люк боевой машины.

Украинские военные уничтожили с помощью дрона остатки танка, который хотели забрать российские оккупанты. Соответсвующее видео было опубликовано на странице 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха в Facebook.

"Красоты вам в ленту. На днях нашими воинами был подбит вражеский танк. Но противник не оставил попытки забрать свой металлолом с поля боя", — написали военные в посте под видео.

На видеокадрах видно, как на открытой местности стоит подбитый танк противника. Земля возле него выжжена, а сама техника — в нерабочем состоянии. Учитывая, что за бронированной машины уже приходили бойцы противника, украинские военные решили окончательно уничтожить танк.

Операторы запустили к технике беспилотник. Несколько секунд он повисел над своей целью, а потом сбросил в открытый люк танка боеприпас. Раздался взрыв и технику сразу охватило мощное пламя. Потом оно утихло, но военная техника еще продолжала дымиться.

"Мы привыкли доводить дело до конца, поэтому пилотами БПЛА был нанесен филигранно точный удар, который в один миг не оставил мокрого места от оккупантской техники", — резюмировали военные.

Напомним, в июле 2023 года дрон ВСУ уничтожил новейший российский танк "Прорыв". За время полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли уже 22 танка "Прорыв", при этом на вооружении армии противника до этого состояло 100 единиц такой военной техники.

В то же время дрон ВСУ за ночь взорвал сразу два российских танка. Бойцы 92-й механизированной бригады использовали беспилотник, позволяющий видеть даже ночью, и успешно поохотились на технику оккупантов.