Россияне хотели обстрелять ВСУ из миномета, но дрон им помешал (видео)

Оккупанты выгрузили оружие из грузовика и готовили его к бою, когда в них врезался беспилотник со взрывчаткой.

Бойцы Вооруженных сил Украины с помощью беспилотного летального аппарата обезвредили российских оккупантов. Соответсвующее видео опубликовал в своем Telegram-канале волонтер Сергей Стерненко в среду, 2 августа.

"Оккупанты хотели из миномета бить по нашим людям. Но изменения в их планы внес FPV-дрон", — подписал Стерненко видео.

На нам видно, как трое российских военных выгружают из автомобиля миномет. Судя по кадрам, происходит это на окраине одного из оккупированных украинских городов. Сначала оккупантов "засекает" дрон-разведчик. Проверив обстановку, оператор направляет в указанный квадрат беспилотный летальный аппарат со взрывчаткой, который врезается в группу оккупантов. На этом трансляция видео прерывается и на экране появляется надпись о том, что дрон потерял связь и уже не может передавать сигнал.

Судя по водяным знакам на видео, операцию по уничтожению военной техники и живой силы противника провели бойцы подразделение особого назначения в Национальной полиции Украины "КОРД" и бойцы 126-й отдельной бригады территориальной обороны.

Напомним, ранее военные показали, как подорвали дроном российский танк на передовой. Операторы запустили к технике беспилотник. Несколько секунд он повисел над своей целью, а потом сбросил в открытый люк танка боеприпас. Раздался взрыв и технику сразу охватило мощное пламя. Потом оно утихло, но военная техника еще продолжала дымиться.

А в июле 2023 года дрон ВСУ уничтожил новейший российский танк "Прорыв". За время полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли уже 22 танка "Прорыв", при этом на вооружении армии противника до этого состояло 100 единиц такой военной техники.