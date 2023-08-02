"Захватчики застряли после штурма": дрон Perun подорвал БМП с оккупантами (видео)

Боевая техника российских оккупантов сгорела после атаки беспилотника-камикадзе PERUN.

Бойцы Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления уничтожили боевую машину пехоты, в которой ехали российские военные. Соответсвующее видео было опубликовано в Telegram-канале роты ударных дронов PERUN GROUP во вторник, 1 августа.

На видеокадрах запечатлено, как дрон "охотится" за российской военной машиной. Она стоит на открытом пространстве среди уже сгоревшей техники противника. Некоторые из боевых машин даже успели заржаветь. Очевидно, что боевая машина пехоты не может двигаться и застряла вместе с экипажем. В это время украинский оператор БПЛА направил дрон прямо технику. Беспилотник ее успешно атаковал, после чего БМП взорвалась и загорелась.

"После неудачного штурма захватчики застряли в БМП. Решили ударно нанести визит оккупантам. Очень красиво горит российская техника", — подписали военные видеокадры.

Что известно о дроне Perun

Информации о характеристиках БПЛА Perun в открытых источниках нет, однако разные подразделения ВСУ уже делились видеоотчетами об их применении. На одном из роликов, снятом на Южном направлении, можно заметить украинских военных с тяжелым самодельным квадрокоптером, вооруженным системой сброса с четырьмя боеприпасами и необычной круглой антенной.

Напомним, ранее ВСУ подорвали дроном российский танк на передовой. На видеокадрах видно, как на открытой местности стоит подбитый танк противника. Земля возле него выжжена, а сама техника — в нерабочем состоянии. Учитывая, что за бронированной машины уже приходили бойцы противника, украинские военные решили окончательно уничтожить танк.

А в июле 2023 года дрон ВСУ за ночь взорвал сразу два российских танка. Бойцы 92-й механизированной бригады использовали беспилотник, позволяющий видеть даже ночью, и успешно поохотились на технику оккупантов.