"Ремонту больше не подлежит": дрон ВСУ подорвал российскую БМП на поле боя (видео)

У военной техники возникли неполадки, но оккупанты могли вернуть ее в строй, если бы не меткий удар "камикадзе".

Бойцы сводной тактической группы "Адам" на южном направлении с помощью дрона уничтожили боевую машину пехоты оккупантов. Соответствующее видео они опубликовали на странице подразделение в Facebook в четверг, 3 августа.

"Ситуация следующая: вражеская БМП, вероятно, готовилась к ремонту, но мы облегчили ей страдания. Думаем, ремонту она больше не подлежит", — подписали военные видео.

На его кадрах видно, как на открытой местности стоит броневая машина пехоты. У техники открыт моторный отсек: видимо, именно в нем возникли неполадки и экипаж пытался их исправить. К БМП оккупантов украинский оператор направил FPV-дрон. Беспилотник врезался прямо в незащищенной моторный отсек.

После этого над военной техникой поднялся столб густого белого дыма. Что случилось с российскими военными и находились ли они во время атаки дрона в БМП, — неизвестно.

Напомним, 1 августа бойцы ВСУ показали, как дрон Perun подорвал БМП с оккупантами. На видеокадрах запечатлено, как дрон "охотится" за российской военной машиной. Она стояла на открытом пространстве среди уже сгоревшей техники противника. В это время украинский оператор БПЛА направил дрон прямо технику и беспилотник ее успешно атаковал.

А несколько ранее ВСУ подорвали дроном российский танк на передовой. На видеокадрах видно, как на открытой местности стоит подбитый танк противника. Земля возле него выжжена, а сама техника — в нерабочем состоянии. Учитывая, что за бронированной машины уже приходили бойцы противника, украинские военные решили окончательно уничтожить танк.