Стопроцентной защиты нет: производители развеяли мифы об украинской РЭБ для танков (видео)

Конструкторы предупредили, что система РЭБ не обеспечивает купольную систему и может работать только в радиусе 250-300 метров при благоприятных условиях.

Производители средств радиоэлектронной борьбы Антидрон Україна развеяли мифы о новой системе защиты для танков. Они подробнее рассказали о работе технологии в посте на своей странице в социальной сети Facebook.

Миф 1. РЭБ обеспечивает купольную защиту

Производитель подчеркивает, что это псевдо-купол, так как полноценной купольной защиты в бюджетном опорном исполнении не существует.

Миф 2. Радиус действия системы — до 2 км.

Это не так, ведь площадь закрытия РЭБ — это баланс между достаточной защитой, и относительной безопасностью. Поэтом в интересах военных "светить в горизонт" минимальним энергоизлучением. Поэтому такая система может обеспечить безопасность максимум в радиусе 250-300 метров при благоприятных условиях. Если нужно закрыть пространство большей площадью, конструкторы советуют использовать украинскую систему РЭБ "Буковель" или "Нота".

Миф 3. РЭБ для танков работает постоянно

Конструкторы объясняют, что новая система не может работать круглосуточно и бесперебойно, однако ее стоит применять, когда бронетехника передвигается. Оставлять работающий постоянно купол на статической позиции можно только при принятии и понимании дополнительных рисков для всего личного состава и оборудования на локации. Кроме того в таком режиме работы результативность системы падает ровно на половину, ведь российские операторы заметят действие "глушилки" и попытаются найти обходные пути для поражения цели.

Однако из этой ситуации можно найти выход. Производитель рекомендует закрепить за комплексом военного, который будет внезапно включать его при появлении вражеских БПЛА в зоне действия. Это станет неприятным сюрпризом для оккупантов, которые уже ничего не смогут поделать.

Миф 4. Система РЭБ обеспечивает стопроцентную защиту

"Наличие купольной защиты — это не повод терять бдительность, наоборот — ради защиты как раз нужно ее усилить. Глупо полагать — что наличие купола у вас — не "расстроит" врага, и он не попытается любыми средствами убрать эту проблему, особенно после потери нескольких FPV с нулевым результатом", — предупреждают производители.

Несколько ранее мы писали о том, какие системы РЭБ нужны ВСУ для защиты от дронов-убийц. Существующие в Украине технологии защищают от FPV-дронов только на 35%, поэтому военным нужны аналоги российских "Серпов" и "Стрижей", считает Сергей Флэш.

Также медиа информировали о том, как эволюционирует РЭБ против дронов в Украине. Наша страна использует даже военную технику противника, чтобы усовершенствовать свои системы РЭБ и выпускать новые образцы.