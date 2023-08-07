"Сгорела на работе": украинский дрон уничтожил российскую САУ МСТА-С за $1,6 млн (видео)

Россияне используют установки "Мста-Б", чтобы уничтожать танки, системы ПВО и другую украинскую технику на расстоянии до 29 км.

В Луганской области украинские военные с помощью дрона смогли уничтожить самоходную артиллерийскую установку оккупантов. . Об этом написал Юрий Федоренко — командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко — на своей странице в Facebook в воскресенье, 6 августа.

На видеокадрах, которые опубликовал военный, видно, как оператор беспилотника с помощью дрона-камикадзе уничтожил российскую самоходную артиллерийскую установку 2С19 МСТА-С. Сначала FPV-дрон пролетел над посадкой, где среди деревьев была спрятана техника оккупантов. После этого оператор дрона направил его непосредственно к самоходной установке, с которой беспилотник столкнулся в лобовую.

После этого дрон-разведчик снял кадры пылающей САУ. Бронетехника горела, а над ней подымался густой дым.

"Вражеская САУ сгорела на работе. Стоимость одной единицы оценивается до $1,6 млн", — подписал видео Юрий Федоренко.

Он добавил, что в российско-украинской войне FPV-дроны начали выполнять роль классических боеприпасов, которые наносит ущерб врагу на миллионы долларов.

Что известно о САУ 2С19 МСТА-С

Это 152-мм дивизионная самоходная гаубица, разработанная на Уральском заводе транспортного машиностроения в 1976 году. Состоит на вооружении армий Азербайджана, Беларуси, Грузии, РФ, украины и нескольких других стран. Предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой броневой техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны.

Технические характеристики САУ:

тип брони — гомогенная стальная;

вооружение — нарезная гаубица 152 мм, 12,7-мм пулемет "Утес";

средства наблюдения — комбинированный прицел ТКН-3В с прожектором ОУ-3ГКУМ;

дальность стрельбы — от 6,5 до 29 км;

скорость — 60 км/ч;

экипаж — 5 человек.

Напомним, 3 августа стало известно, что дрон ВСУ подорвал российскую БМП на поле боя. У военной техники возникли неполадки, но оккупанты могли вернуть ее в строй, если бы не меткий удар "камикадзе".

А 1 августа дрон Perun подорвал БМП с оккупантами. Бойцы Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления уничтожили боевую машину пехоты, в которой ехали российские военные.