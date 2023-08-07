Ремонт не удался: дрон-камикадзе подбил российский танк вместе с экипажем (видео)

Украинские бойцы ударили по технике противника с помощью FPV-дрона. А результаты атаки БПЛА зафиксировал беспилотник-разведчик.

На южном направлении фронта бойцы аэроразведки подразделения Shadow Сил обороны Украины с помощью дрона уничтожили российский танк вместе с экипажем. Соответсвующее видео было опубликовано в понедельник, 7 августа в Telegram-канале производителей беспилотных летальных аппаратов "Эскадрон".

На видео видно, как танк ВС РФ медленно едет по полю. На броне военной техники сидят несколько бойцов ВС РФ. Сначала оператор FPV-дрона показывает зрителям технику противника сверху. Потом беспилотник быстро устремляется к своей цели и атакует танк под башню, где в это время находились двое российских военных, вероятно, проводили ремонт прямо на ходу.

"FPV дрон-камикадзе проверил, как экипаж российского танка что-то ремонтирует в украинских полях", — прокомментировал в Telegram член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин.

После этого дрон-разведчик показывает операторам картинку с последствиями удара дрона-камикадзе. Видно, что оккупанты пострадали от взрыва и рухнули с танка вниз.

Напомним, несколько ранее украинский дрон уничтожил российскую САУ МСТА-С за $1,6 млн. На видеокадрах, которые опубликовал военный, видно, как оператор беспилотника с помощью дрона-камикадзе уничтожил российскую самоходную артиллерийскую установку 2С19 МСТА-С. Сначала FPV-дрон пролетел над посадкой, где среди деревьев была спрятана техника оккупантов. После этого оператор дрона направил его непосредственно к самоходной установке, с которой беспилотник столкнулся в лобовую.

Кроме того в начале августа СМИ писали о том, что ВСУ уничтожили редкую станцию РЭБ "Поле-21" в Алешках. Оккупанты пытались одновременно следить за перемещениями украинцев и подавлять связь, но дроны уничтожили ценную технику.