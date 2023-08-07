Атаки дронов продолжаются: беспилотник протаранил авто рядом с "Москва-сити" (видео)

После столкновения БПЛА разлетелся на куски, а автомобиль марки BMW получил повреждения.

В Москве в районе бизнес-центра "Москва-Сити" в воскресенье,6 августа, легковой автомобиль сбил беспилотный летающий аппарат. Об этом сообщило росмедиа SHOT в понедельник, 7 августа.

Инцидент произошел в Шмитовском проезде города. В полночь BMW, за рулем которого по информации журналистов был один из менеджеров банка "Траст", на дороге столкнулся с дроном. Беспилотник после удара о бампер автомобили упал на асфальт.

Водитель авто вызвал полицейских, которые установили, что пострадавший беспилотны летальный аппарат — это DJI Mavic Pro. Такой дрон используют для профессиональной видеосъемки. Также они осмотрели легковой автомобиль. Он практически не пострадал после столкновения с дроном: летающий аппарат поцарапал легковушке только бампер.

Сейчас полиция устанавливает, кому мог принадлежать сбитый дрон. Однако пресс-служба профильного министерства никак не комментирует инцидент. А все материалы о столкновении автомобиля с дроном, опубликованные росСМИ, повторяют обнародованную SHOT информацию .

Напомним, 1 августа в РФ заявили о новой атаке БПЛА на "Москву-Сити". По данным МЧС России, в результате атаки беспилотников по Москве в башне "IQ-квартала" было "нарушено остекление" на площади в 150 квадратных метров.

Кроме того 30 июля стало известно, что беспилотник ударил по бизнес-центру "Москва-Сити". Взрыв произошел на одном из этажей в здании "IQ-квартала" в деловом центре, в Москве и Подмосковье ограничили полеты. Тогда российские власти заявили о налете беспилотников и работе противовоздушной обороны.