В России создали дрон-"улей", запускающий маленькие БПЛА: зачем они нужны (видео)

Автономная платформа оснащена искусственным интеллектом и стартовыми площадками для беспилотников, выполняющих роль рабочих "пчел".

В Сколковском институте науки и технологий Дмитрий Цецеруков и его коллеги придумали гибридную роботизированную платформу, которая запускает со своей "базы" небольшие дроны, сообщает NewScientist. Гибридный беспилотник под названием MorphoLander может передвигаться по пересеченной местности и даже летать, выполняя роль своеобразного авианосца для своих маленьких беспилотников.

По задумке российских ученых, их MorphoLander предназначен для мирных целей – будет помогать спасателям или проводить инспекцию на крупных промышленных предприятиях. Например, большой беспилотник-носитель может закрепиться на линии электропередач и выпустить в небо несколько малых дронов для обследования аварийного участка. Всеми операциями управляет специальный алгоритм на основе искусственного интеллекта.

Правда, из-за ограничений по массе материнский беспилотник имеет батарею, способную поддерживать полет в течение всего 12 минут. Но он может приземлиться и выпустить два крошечных дрона, каждый из которых весит 27 г и имеет продолжительность полета около 30 минут.

Всей системой и маленькими дронами управляет ИИ Фото: Скриншот

Прототип имеет всего две посадочные площадки, каждая диаметром 20 см. Но команда утверждает, что в будущих моделях они оснастят MorphoLander платформами, на которые поместится с дюжину маленьких БПЛА. А еще исследователи хотят усовершенствовать платформу таким образом, что бы сразу несколько MorphoLander могли взаимодействовать и приземляться рядом в одной точке.

Дмитрий Цецеруков сравнивает свою платформу MorphoLander с мобильным ульем, а небольшие беспилотники — с рабочими пчелами, которые могут выполнять множество мелких заданий. Такой подход позволяет увеличить общее время полета по сравнению с тем, что может сделать один большой беспилотник. "Я бы сказал, что мы можем продлить срок службы беспилотных спасательных операций в три или даже четыре раза", — говорит Дмитрий.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине студенты собрали уникальную систему для дронов. Это модульная платформа с металлодетектором повышенной чувствительности, камерой и блоком позиционирования. Ее можно установить на гусеничную и колесную технику и даже на беспилотные летальные аппараты.