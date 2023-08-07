Роботы уже повышают урожайность в Украине: кто и как их использует (видео)

Наземные дроны из Китая используются для обработки украинских полей и садов, хотя явление еще не получило массового характера.

В Украине применяют автономных наземных роботов в сельском хозяйстве, чтобы увеличить урожайность и упростить работу фермеров. Основатель международной компании DroneUA Валерий Яковенко рассказал Фокусу, как они работают.

Валерий Яковенко опубликовал в Facebook видео с достаточно большим наземным дроном XAG R150 v2 китайского производства, которым оператор управляет с помощью пульта. Это роботизированная четырехколесная платформа, которая может работать в автономном режиме для выполнения различных задач. Такие роботы начинают работать на украинских полях.

"Они фактически уже увеличивают урожайность в Украине, не первый год присутствуют здесь. Некоторые агропроизводители и агрохимические компании тестируют этих роботов, и они уже отчитались о повышении эффективности работы по сравнению с человеческим трудом. Например, Syngenta в рамках своих семинаров обрабатывала сады с использованием этих дронов", — рассказал Валерий Яковенко Фокусу — "Положительная динамика есть, но все равно эта технология пока не несет массовости. Мы не говорим о тысячах единиц, мы говорим о десятках".

Как пояснил представитель DroneUA, во время работы дронами никто не управляет, все задачи программируются заранее, но человек выполняет роль наблюдателя для безопасности использования. Беспилотные аппараты можно настроить таким образом, чтобы они возвращались на свое место после выполнения задач или для замены аккумуляторов.

Один оператор может наблюдать за пятью такими XAG R150 v2, используя планшет или смартфон с установленным приложением, где перемещение машин можно отслеживать на карте. Кроме того, есть возможность по ходу дела менять маршруты: подгружать новые или просто рисовать на экране. С каждым роботом можно взаимодействовать отдельно, удаленно давая ему команды.

Полный комплект, состоящий из робота, системы управления, системы точного позиционирования и батареи с зарядными станциями стоит $25-30 тыс. Он способен за час обрабатывать территорию площадью три гектара. Техника является полностью электрической, и это означает, что в отличие от классических агрегатов, следить за ее техническим состоянием легче, а главные узлы рассчитаны на тысячи часов эксплуатации.

XAG R150 v2 может работать без подзарядки в течение четырех часов, а чтобы вернуть его в строй, оператору достаточно просто заменить один аккумулятор на другой. Батареи заряжаются отдельно от роботов в течение 12 минут.

Базово XAG R150 v2 предназначен для трех типов задач, хотя его функционал можно расширять. Первая — внесение средств для защиты растений, это очень важная вещь, поскольку роботы способны обрабатывать большие площади и дистанцировать людей от вредного воздействия химикатов. В таком случае дрон может опрыскивать как заданную территорию, так и отдельные растения по координатам и внешнему виду.

Валерий Яковенко объяснил, что роботы оснащены камерами и системой обнаружения препятствий, но самостоятельно не могут "видеть" растения — их распознают другие беспилотники. Небольшие БПЛА-разведчики облетают территорию перед запуском XAG R150 v2, определяют местонахождение растений, чтобы потом создать цифровую карту для наземного "коллеги".

Второй способ — использовать XAG R150 v2 как транспортное средство для перевозки грузов. Это позволяет сформировать "первую милю" от насаждений до склада и ускорить сбор урожая.

Третья актуальная функция — подрезание травы. В этом случае робот фактически выступает автономной косилкой с высокой производительностью. Его можно использовать не только в садах и на полях, но и в энергетическом секторе для ухода за участками, расположенными между солнечными батареями.

"Наземная робототехника в сельском хозяйстве — это быстро растущий сегмент, особенно когда мы говорим о работе с садами или ягодниками. Но и на больших площадях пропашных культур техника уже массово становится роботизированной. Это вызвано глобальным дефицитом человеческого ресурса, задействованного в технологических операциях, а также необходимостью постоянно повышать эффективность работы. Население нашей планеты растет ежегодно, и технологии — это единственное, что может гарантировать продовольственную безопасность мира", — резюмировал Валерий Яковенко.

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