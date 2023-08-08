Солнечные батареи обеспечат энергией всю планету: ученые придумали, как это сделать

По их данным, лишь одна Индонезия способна обеспечить "зеленой энергией" весь остальной мир.

Для того чтобы полностью перейти на возобновляемую чистую энергетику совсем не обязательно устанавливать ветряки и солнечные панели где ни попадя, считают ученые из Австралийского национального университета, пишет The Conversation. Эндрю Блейкерс и Давид Фернандо Силалахи опубликовали работу, в которой предлагают теоретическое решение проблем энергогенерации всего мира за счет солнечных панелей, установленных вблизи экватора на поверхности морей и океанов.

Именно на экваторе самое лучшее место для сбора солнечной энергии, утверждают исследователи. По их мнению, огромные массивы солнечных панелей, плавающие в спокойных морских и океанических регионах, могли бы эффективно обеспечивать неограниченным количеством солнечной энергии густонаселенные страны Юго-Восточной Азии и Западной Африки, а также в перспективе и весь мир.

Например, солнечная энергия только в Индонезии может генерировать около 35 000 тераватт-часов (ТВтч) солнечной энергии в год, что соответствует текущему мировому производству электроэнергии (30 000 ТВтч в год). Не только Индонезийский архипелаг, но и экваториальная часть Западной Африки вблизи Нигерии имеют наибольший потенциал для морских плавучих солнечных батарей, считают эксперты.

Схема плавающих солнечных панелей и электропитания Фото: Solar Energy Research Institute of Singapore

Плавучие солнечные батареи также можно размещать на внутренних озерах и водохранилищах. Внутренняя плавучая солнечная энергия имеет большой потенциал и уже быстро развивается. Ученые уже подсчитали, что согласно тепловым картам, можно быстро найти регионы, в которых за последние 40 лет не было больших волн или сильных ветров. Плавающие солнечные панели в таких регионах не требуют мощной и дорогостоящей инженерной защиты.

Регионы, в которых нет волн высотой более 6 метров и ветра сильнее 15 метров в секунду, могут генерировать до одного миллиона ТВтч в год. Это примерно в пять раз больше годовой энергии, чем требуется для полностью обезуглероженной мировой экономики, поддерживающей 10 миллиардов людей.

Идеальные места, по мнению ученых, для установки больших массивов солнечных панелей Фото: mdpi.com

Именно страны типа Индонезии могут в будущем генерировать основной запас солнечной энергии, утверждают ученые. Морская площадь Индонезии, составляющая 6,4 миллиона квадратных километров, в 200 раз больше, чем требуется, если бы все будущие потребности Индонезии в энергии удовлетворялись за счет морских плавучих солнечных батарей. Конечно, при размещении таких конструкций особое внимание необходимо уделить минимизации ущерба морской среде и рыбному промыслу.

Работа ученых носит чисто теоретический анализ. Реализация их предложения целиком зависит от финансирования со стороны правительств или заинтересованных коммерческих компаний.

Ранее Фокус рассказывал, что инженеры создали двусторонние солнечные панели, которые собирают свет и с улицы, и из помещения. Ученые утверждают, что двусторонние панели могут стать следующим прорывом в солнечной энергетике.