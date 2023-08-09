Дроны Valkyrie с ИИ помогут США победить Китай в битве за Тайвань, — Asia Times

Эксперты утверждают, что это новый подход к применению беспилотников, который может быть использован в противостоянии с Китаем из-за Тайваня.

Военно-воздушные силы США испытали усовершенствованный автономный беспилотник XQ-58A Valkyrie, которым полностью управлял искусственный интеллект, сообщает Asia Times. Эксперты издания отмечают, что эта технология на основе ИИ демонстрирует, как США могут вести воздушную войну с Китаем из-за Тайваня или вести свои будущие боевые операции в других частях мира.

В январе Asia Times отмечала, что появление таких верных беспилотников, как XQ-58A Valkyrie, отражает потребность в массовых и расходных летательных аппаратах для использования в потенциальном конфликте с Китаем. Прошедшие в июле реальные испытания могут ускорить разработку роев беспилотников, которые могут оказаться решающими в тайваньском конфликте.

Тест XQ-58A Valkyrie длился три часа и был частью многоуровневого подхода к обучению ИИ в различных компьютерных симуляциях, прежде чем нейросети разрешили управлять реальным беспилотником. Исследовательская лаборатория ВВС США разработала алгоритмы, использованные для теста, которые являются частью программы Collaborative Combat Aircraft (CCA), важнейшим компонентом так называемой инициативы модернизации Next Generation Air Dominance (NGAD).

Хотя ВВС США не предоставили подробностей о конкретных задачах, связанных с испытанием, они подчеркнули, что в цикле использования высокотехнологичных автономных дронов будет задействован оператор. Военные признают, что ИИ не может и не будет действовать без контроля человека. Ведь если дрон выйдет из строя или его перехватит под свое управление противник именно оператор сможет активировать функцию самоуничтожения беспилотника.

XQ-58A Valkyrie в группе с истребителями F-16 ВВС США Фото: Facebook

Эксперты издания одной из задач подобных беспилотников видят применение их в составе роя дронов. Рой дронов может затопить вражеские радарные прицелы несколькими дронами-камикадзе, вынуждая врага тратить ограниченное количество ракет и боеприпасов и раскрывать свои позиции для обычных истребителей под управлением пилотов.

Одноразовые дроны дают численное преимущество своим войскам, действуя как массовые приманки, дополняющие пилотируемые самолеты. Они также могут увеличить дальность действия оружия, назначая цели с помощью бортовых целеуказателей, в то время как пилотируемый самолет остается вне досягаемости средств противовоздушной обороны противника, сохраняя при этом электронное молчание.

Ранее Фокус сообщал, что программа США по созданию БПЛА под управлением искусственного интеллекта ставит цель сделать работу дронов в кооперации с пилотируемыми самолетами. Для первого полета в симуляторах провели миллионы часов, чтобы отработать реальный полет во время наземных испытаний. В США считают, что в будущих боевых действиях критическую роль будет играть именно искусственный интеллект, потому что он сможет предоставить большую скорость действий и понимать оперативную картину.

Тем временем Китай показал новейшую станцию РЭБ, которая может "глушить самые сложные системы врага". Военные инженеры КНР создали эту систему мобильной – ее можно установить на грузовик и выдвинуть на линию фронта.

Также Китай активно наращивает десантные возможности для высадки на Тайвань. По оценкам аналитиков, в первой волне НАОК могут высадить до 50 тысяч бойцов, а во второй — еще 100 тысяч.