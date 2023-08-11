"Щедро жгут точным огнем": дроны ССО уничтожили сразу две спецмашины "Торнадо" (видео)

Дождавшись ночи, украинские военные совершили налет на технику ВС РФ. Кроме "Торнадо", дроны вывели из строя миномет и МТ-ЛБ.

Операторы беспилотников с помощью ударных дронов поразили сразу несколько важных целей противника на Южном направлении фронта. Информация об этом появилась на официальной странице Сил специальных операций в Facebook в четверг, 10 августа.

Сначала украинские военные пустили на позиции противника разведывательные беспилотные летательные аппараты, чтобы определить цели для будущего удара. Сначала дрон-разведчик зафиксировал спрятанный под сломанными ветками деревьев 120-мм миномет. В посадке российские военные спрятали легкий бронированный многоцелевой транспортер-тягач.

Между деревьями также стояла замаскированная специальная инженерная машина "Торнадо" на базе "Урала". На ее капоте белой краской была нарисована буква Z. Направив дрон несколько дальше, оператор заметил еще одну "Торнадо", которая стояла уже на грунтовой дороге.

Дождавшись ночи, украинские военные запустили по целям ударные беспилотники. Под контролем оператора те скинули боеприпасы на технику противника. В результате успешных ударов бойцам ССО удалось за один раз уничтожить пять целей противника.

"Операторы ССО щедро жгут российскую технику. В общем точным огнем было поражено 5 вражеских целей. Кроме инженерных комплексов также были уничтожены миномет и бронетехника противника", — говорится в сообщении под опубликованным видео "боя" беспилотников с вражеской техникой.

Что сосбой представляет "Торнадо", которую поразил украинский дрон

армейский грузовой автомобиль повышенной проходимости и грузоподъемности. Автомобиль с модулем бортовой платформы предназначен для транспортировки вооружения, военной и специальной техники, перевозки различных грузов, буксировки транспортных и специальных прицепов. Полная масса грузового автомобиля — до 30 тонн, грузоподъемность — до 16 тонн, масса буксируемого прицепа — 12 тонн. Одним из основных преимуществ шасси "Торнадо-У" называют повышенную грузоподъемность при сравнительно небольшой собственной массе.

Напомним, днем ранее дрон-камикадзе на ходу поразил грузовик с военными РФ. Российские военные ехали в кузове "Камаза", когда внутрь влетел беспилотник со взрывчаткой под управлением пилота ВСУ.

А 9 августа медиа писали о том, что FPV-дрон сразился с российской РЭБ и уничтожил БМП оккупантов. Дрон попал под воздействие "глушилки" ВС РФ, после чего начал сбиваться с маршрута и снижать высоту, но оператор смог довести его до цели.