Достанет даже до Марса: NASA протестирует новую лазерную связь со скоростью 400 Мбит/с

Ученые хотят проверить работу лазерного канала передачи данных, чтобы использовать вместо радио в будущих космических миссиях.

NASA надеется запустить лазерный приемопередатчик ближнего инфракрасного диапазона для тестирования системы, которую однажды можно будет использовать для связи с астронавтами на Марсе, сообщает The Register. Экспериментальная система Deep Space Optical Communications (DSOC) отправится в октябре в космос вместе с зондом Psyche.

Инженеры космического агентства считают, что лазеры ближнего инфракрасного диапазона DSOC могут превзойти качество передачи данных, достигаемую с помощью радиоволн. Все дело не в скорости: электромагнитные волны, включая радиоволны, инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолетовое излучение, рентгеновское излучение и гамма-излучение, распространяются с одной и той же скоростью в вакууме, которая составляет 300 тысяч км/с. А вот качество сигнала и полнота передаваемой информации заметно отличается.

Как раз для этого и разрабатывается проект DSOC, который использует свет ближнего инфракрасного диапазона, что позволит наземным станциям одновременно получать больше данных. Ученые также выиграют, если космический корабль, отправляющийся дальше в Солнечную систему, сможет отправлять более подробные изображения или даже видео, снятые с их камер.

так будет выглядеть установленный лазерный модель на зонде Psyche Фото: NASA

Приемопередатчик DSOC использует камеру, прикрепленную к телескопу с апертурой 22 см, для автоматического сканирования и захвата восходящего лазерного луча ближнего инфракрасного диапазона, передаваемого из Лаборатории телескопа оптической связи НАСА (OCTL) в Райтвуде, Калифорния. Он также будет связываться с 5,1-метровым телескопом Хейла в Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института в округе Сан-Диего, примерно в 130 километрах от OCTL, и передаст на него данные.

Детектор фотонов в телескопе Хейла охлаждается криогенно, чтобы погасить любой шум, поэтому он может лучше обнаруживать лазерный свет DSOC. Время, необходимое для отправки и получения сигналов от DSOC, со временем будет увеличиваться по мере того, как зонд Psyche будет двигаться в космосе.

Чтобы лучше гарантировать, что лазерный приемопередатчик может улавливать сигнал восходящей линии связи, инженеры оснастили зонд Psyche специальными распорками, которые удерживают его телескоп на месте, предотвращая воздействие вибраций. Ожидается, что максимальное расстояние, которое должен преодолеть эксперимент проекта DSOC, составляет более 300 миллионов километров.

Ранее Фокус рассказывал, что военные испытают мощный лазер на 50 кВт вместе с кинетическим оружием. Пентагон собирается выяснить, как использовать лазеры не только для обороны, но и хочет найти способ обороняться от лазерных и кинетических атак противника.