Улучшенный дрон SpyGun испытали в экстремальных условиях (видео)

После первого этапа тестирования военные озвучили замечания и подсказали, как усовершенствовать аппарат.

Новый отечественный дрон SpyGun, который ранее направили на опробование украинским военным, прошел тестирование в экстремальных условиях. Предприниматель и волонтер Юрий Голик написал подробности на своей странице в Facebook.

"Беспилотник SpyGun ("Шпион") прошел тестирование украинскими разведчиками на юго-восточном направлении страны", — написал Голик.

Он отметил, что разработчики учли все пожелания бойцов Вооруженных сил Украины, которые те высказали после пробной работы с беспилотным летательным аппаратом. В конструкцию техники внесли коррективы, после чего беспилотник хорошо показал себя на очередном тестировании в экстремальных условиях.

"Надеемся, что задачу сделать дешевый и быстрый в производстве беспилотник под заданные разведчиками технические характеристики мы решили", — резюмировал волонтер.

Технические характеристики беспилотника SpyGun

время работы — 120-160 мин;

высота полета — до 1500 м;

скорость — 90 км/ч;

режимы — автоматический и управляемый;

размах крыла — 1,65 м;

оснащение — курсовая камера онлайн и Go-Pro, съемный бортовой носитель;

предназначение — глубинная разведка.

Напомним, в начале августа стало известно, что на фронт отправился прозрачный украинский дрон SpyGun. Беспилотник предназначен для глубинной разведки в тылу противника и может работать как в автоматическом, так и в управляемом режимах.

А в конце июля в Украине испытали новый дрон STING A. Беспилотник может работать как в качестве дрона-разведчика, так и выполнять функции ударного БПЛА.