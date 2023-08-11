Новейшая разработка: ВСУ уничтожили комплекс РЭБ "Пероед" (видео)
"Пероед" должен был подавлять украинские FPV-дроны, формируя вокруг себя радиоэлектронный "щит".
Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили на Купянском направлении российскую систему РЭБ "Пероед", которую оккупанты недавно завезли в зону боевых действий. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона в пятницу, 11 августа.
"Мощно была уничтожена вражеская техника — станция радиоэлектронной борьбы "Пероед". Это новейшая российская разработка, которая предназначена для борьбы с дронами-камикадзе", — сказал Череватый.
Он добавил, что ССО ударили и по другой технике противника. В результате россияне лишились двух танков, трех пушек, самоходной артиллерийской установки "Пион", самоходного миномета "Тюльпан", БПЛА "Орлан-10" и двух дронов-камикадзе "Ланцет".
Технические характеристики РЭБ "Пероед":
- диапазон работы — 900 МГЦ, 1.2 ГГц, 1.5 ГГц, 2.4 ГГц, 5.8 ГГц;
- мощность — 40 и 20 Вт;
- батарея — 22Ач 12 вольт;
- время работы от аккумулятора — 40 минут;
- цена — $3,5 тыс.
Отметим, что, как утверждают изготовители, "Пероед" нацелен на подавления FPV, которое достигается путем того, что техника создает вокруг себя своеобразный "щит".
Напомним, в начале августа стало известно, что Россия завезла на фронт систему РЭБ "Пероед". По задумке разработчиков, комплекс должен создавать невидимый купол, защищающий от украинских дронов.
Несколько ранее в РФ показали антидроновую систему "Тритон", которая будет защищать танки и другую технику. По задумке разработчиков, "Тритон" должен подавлять каналы управления и передачи данных FPV-дронов.