Разлетелся на части: ВСУ уничтожили вражеский танк за $3 млн (видео)

Украинские операторы сначала подбили бронетехнику россиян FPV-дроном, а затем уничтожили с помощью бомбардировщика.

Рота ударных беспилотных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Вооруженных сил Украины поразила, а потом и окончательно уничтожила российский танк Т-72Б. Соответсвующее видео опубликовал командир роты Юрий Федоренко в своем Telegram-канале в понедельник, 14 августа.

В Луганской области в светлое время суток военные заметили танк оккупантов. На место нахождения техники операторы сразу же выпустили FPV-дрон. Он достиг своей цели и поразил танк. На этом связь оператора с беспилотником прервалась и в работу вступил дрон-разведчик. Он показал, что подбитый танк задымился, но не воспламенился.

Поэтому украинские военные решили вернуться к бронированной технике противника ночью, чтобы окончательно уничтожить ее. В этот раз операторы воспользовались дроном, оборудованным тепловизионной камерой и системой сброса боеприпасов.

Первый сброшенный беспилотным летательным аппаратом боеприпас разорвал российский танк на две части, второй заставил детонировать боекомплект. После этого дрон сбросил еще два боеприпаса, после чего разбросанные части танка полностью охватил огонь.

Что известно о танке Т-72Б, который уничтожили ВСУ

Серийное производство танка стартовало еще в 1984 году. Его оснастили навесной динамической защитой, дизелем В-84-1 (В-84М) мощностью 840 л.с, комплексом управля­емого вооружения 9К120 "Свирь" с лазерным наведением ракеты на цель. Танк имеет классическую схему общей компоновки с экипажем из трех человек и поперечным расположением двигателя. Основным вооружением является 125-мм гладкоствольная пушка-пусковая установка 2А46М. Стрельба ведется выстрелами раздельно-гильзового заряжания с бронебойными подкалиберными, кумулятивными, осколочно-фугасными снарядами и выстрелами с управляемой ракетой, которая имеет кумулятивную боевую часть. Стоимость одного такого танка — примерно $3 млн.

Напомним, несколько ранее дроны ВСУ уничтожили технику ВС РФ на $2 млн. Украинские операторы беспилотных летальных аппаратов нанесли противнику урон на Луганском направлении. Сначала ударная рота уничтожила танк Т-80. Далее целью ВСУ стал склад МТЗ.

А в начале августа СМИ писали о том, что ВСУ уничтожили редкую станцию РЭБ "Поле-21" в Алешках. Оккупанты пытались одновременно следить за перемещениями украинцев и подавлять связь, но дроны уничтожили ценную технику.