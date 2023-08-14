Дрон ВСУ подорвал реактивную установку "Метеорит" под Марьинкой: зачем она нужна (видео)

Боекомплект российской машины детонировал благодаря точному сбросу боеприпаса на поле боя.

Бойцы Вооруженных сил Украины в районе Марьинки уничтожили самоходную реактивную установку россиян "Метеорит". Соответсвующее видео опубликовал заместитель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин в своем Telegram-канале в понедельник, 14 августа.

Оператор 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады "Николаев" направил к реактивной установке, которая стояла на открытой местности, беспилотник. Военные убедились, что дрон прибыл по правильным координатам и сбросили на технику противника боеприпас желтого цвета.

Сразу же после удара установку охватило пламя, а потом с нее повалил густой черный дым, который поднимался в форме гриба. Когда облако дыма рассеялось, дрон передал украинским военным кадры, на которых УР-77 "Метеорит" стоит обугленная и разбитая. Судьба экипажа, который управлял этой военной техникой, неизвестна.

УР-77 "Метеорит": что о ней известно

Самоходная реактивная установка УР-77 "Метеорит" создана советскими конструкторами. Ее задача – разминирование территории. Разработана на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика" и выпускается серийно с 1978 года. Техника находится на вооружении не только в Украине, но и в войсках Азербайджана, Сирии и России.

УР-77 обладает способностью создавать проходы в противотанковых минных полях во время боя. Ширина такой "дорожки" составит около 6 метров, а длина от 80 до 90 метров. Установка может расчищать противопехотные мины. Разминирование осуществляется путем возникновения ударной волны от взрыва заряда, которая воздействует на взрыватель мины.

Напомним, 14 августа СМИ писали о том, что дрон-камикадзе точным ударом уничтожил вражескую БМП-1, которая обстреливала позиции ВСУ. После взрыва из поврежденной машины выбрались российские военные, которые бросили раненого товарища.

В этот же день ВСУ уничтожили вражеский танк за $3 млн. Украинские операторы сначала подбили бронетехнику россиян FPV-дроном, а затем уничтожили с помощью бомбардировщика.