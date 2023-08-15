"Превратит любую технику в Терминатора": россияне испытают боевую систему "Прометей"

Новый комплекс сделает беспилотной любую российскую технику, включая танки и БМП, уверяют в корпорации "Ростех".

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" Россия продемонстрировала свой новый программно-аппаратный комплекс "Прометей", который позволяет дистанционно управлять бронированной техникой. Об этом во вторник, 15 августа, написало российское информационное агентство ТАСС, ссылаясь на представителей холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

Российские разработчики уверяют, что "Прометей", который позволяет превратить любой БМП, БТР или танк в дистанционно управляемую роботизированную машину, готовится к финальным испытаниям. Комплекс, установленный на бронетехнику, проверят на пригодность в условиях, приближенным к боевым.

Что известно о комплексе "Прометей"

На создание этого програмно-аппаратного комплекса разработчиков подтолкнули успешные испытания другой техники — роботизированной БМП-3 с боевым модулем "Синица". Благодаря последнему военной машиной можно было управлять дистанционно.

Поэтому уже за некоторое время госкорпорация "Ростех" взялась за разработку и испытания "Прометея". С его помощью инженеры обещают превратить в робота любую машину, как колесную, так и гусеничную — это может быть БМП, БТР или танк. Управление обеспечивается с помощью дистанционного пульта, при этом штатные места членов экипажа сохраняются. Доработка боевых машин требуется незначительная.

Индустриальный директор "Ростеха" Бекхан Оздоев заявил в разговоре с журналистами о том, что "Прометей" еще будут развивать для того, чтобы сделать его более автономным. По мнению инженеров корпорации, это поможет защитить оператора роботизированной техники от травм и боевых ранений.

Кроме того технику хотят "научить" из нескольких маршрутов выбирать самый лучший, а также самостоятельно распознавать и обходить препятствия. В будущем "Прометея" хотят "скооперировать" с системами управления огнем.

"Получится настоящий терминатор", — резюмировал Оздоев.

Напомним, в июле мы писали о том, как "Ростех" похвастался инновационной системой "Прометей". По словам разработчиков, штатные места бойцов у роботизированной техники сохраняются, но при необходимости они могут покинуть машину и управлять ею дистанционно.

Кроме того стало известно о том, что в России хотят сделать дроны-убийцы еще опаснее с помощью ИИ. Как уверяют разработчики, "умная" система позволит FPV-дронам самостоятельно захватывать и поражать цели, однако украинский эксперт Сергей Флэш указал на ряд сложностей.