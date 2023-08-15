"У нас будут свои Ланцеты и армия РЭБов": Федоров рассказал, что нужно для победы (видео)

Для усиления контрнаступления ВСУ нужно не только закупать существующие беспилотники, но и конструировать новые дроны, а также искать пути противодействия российским системам РЭБ.

Украина скоро запустит собственную "армию РЭБ" и обгонит Россию по технологиям барражирующих боеприпасов, таких как "Ланцет". Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров в эфире национального телемарафона в понедельник, 14 августа.

По его словам, Украина имеет преимущество перед РФ по организованности, осведомленности и технологичности, однако страна-агрессор находится впереди в сфере производства мощных дронов-камикадзе, выпуская свои "Ланцеты". Михаил Федоров пообещал, что скоро украинские власти решат важные задачи, и предприятия будут собирать больше ударных БПЛА, чем россияне.

"Через некоторое время "Ланцетов" у нас будет больше. Это — технологическая борьба, в которой каждый день надо принимать решения, чтобы победить. Война сторон превращается в войну инженеров", — сказал он.

Кроме того противник в последнее время стал существенно наращивать и модернизировать свои системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В этой сфере Украине также придется искать новые решения, поэтому наравне с "Армией дронов" чиновники вместе с Силами обороны запустят проект "Армия РЭБов" для защиты от вражеских летательных аппаратов. Впрочем, про украинские беспилотники тоже не забывают, и вскоре ВСУ должны получить много средств для поражения оккупантов.

"Запустили сбор на 10 тысяч FPV. Уникальность этого сбора в том, что все FPV-дроны будут укомплектовываться после того, как приедут в Украину, боеприпасом и сразу передаваться в зону боевых действий", — рассказал он.

Политик уточнил, что для закупки такого количества беспилотников нужно 235 миллионов гривен. Из этой суммы за 175 тысяч закупят собственно беспилотные летательные аппараты, а остальные деньги пойдут на закупку боеприпасов для дронов. По состоянию на сегодня собрано уже 10 миллионов гривен. При этом нужно также как можно быстрее закупать комплектующие для беспилотников, ведь с 1 сентября Китай ограничит экспортные продажи беспилотников, комплектующих и оборудования для их производства.

Михаил Федоров уточнил, что только за прошедшую неделю беспилотники уничтожили в зоне боевых действия 113 единиц вражеской техники, а также личный состав ВС РФ. Таких результатов удалось достигнуть благодаря тому, что в 2023 году правительство Украины можно профинансировало сферу производства БПЛА.

"Производстве дронов в Украине — лучшее в Европе. У нас самые низкие налоги, а также отсутствуют различные разрешительные документы на такое производство", — сказал вице-премьер-министр.

Напомним, в Украине запускают в производство дроны-камикадзе "Відсіч", который станет ответом российским "Ланцетам". Беспилотник компании First Contact несет на себе 3 кг полезной нагрузки, работает в любое время суток и поднимается в небо на 2 км.

СМИ также писали о том, что бомбер Fury бьет оккупантов на фронте. Этот беспилотник "вВидит" в темноте и неуязвим для РЭБ. Компания Drone Squad собирает коптер из китайских комплектующих. Цена одного такого бомбера — $6650.