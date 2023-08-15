Военные хотят заряжать дроны лазером прямо с самолетов: как будет работать система

Армия США уже заказала у RTX особую лазерную сеть, которая будет распределять энергию между военной техникой на расстоянии 200 километров.

Компания RTX (бывшая Raytheon) получила заказ от армии США на разработку уникальной системы по дистанционной передачи энергии с помощью лазеров, сообщает Military Aerospace Electronics. Компания займется созданием оптической технологией POWER (Persistent Optical Wireless Energy Relay), которая предназначена для создания бортового ретранслятора, способного перенаправлять, корректировать и собирать энергию оптических лучей.

Агентство перспективных военных технологий Пентагона (DARPA) хочет получить систему для мобильного распределения около 10 киловатт электроэнергии среди военных объектов или устройств (например, дронов) на расстоянии 200 километров. На разработку технологии военные инженеры RTX уже получили $10 миллионов. Эти деньги пойдут на первую фазу создания постоянного оптического беспроводного ретрансляции энергии.

Цель проекта состоит в том, чтобы получить оптические ретрансляторы не только как устойчивую многолучевую альтернативу для экспедиционной транспортировки энергии, но и позволить небольшим, но надежным пилотируемым и беспилотным летательным аппаратам обеспечивать зарядку.

Ожидается, что благодаря оптической технологии POWER появится возможность перенаправлять, корректировать и собирать энергию оптических лучей. Конечная цель состоит в том, чтобы использовать три бортовых ретрансляционных узла, размещенных на существующих самолетах, для передачи энергии от наземного лазера на высоту 18 километров и обратно к наземному приемнику на расстоянии 200 километров.

Военная энергетика сегодня в основном базируется на бензиновых и дизельных генераторах, которые могут легко стать мишенью врага и требуют сложной логистики, а также инфраструктуры для доставки и хранения. Лазерная энергия может решить эту проблему. К тому же, лазеры передают энергию со скоростью света, а значит перенаправление энергии через сеть будет осуществляться за считанные секунды.

Программа POWER направлена ​​на доставку 10 киловатт лазерной энергии к конечному наземному узлу с использованием 50-киловаттного лазерного источника, передаваемого через три бортовых ретрансляционных узла с использованием системных апертур диаметром менее одного метра.

На первом этапе POWER компания Raytheon разработает и доработает конструкцию полезной нагрузки ретранслятора, а также спроектирует релейную платформу. Позже в рамках программы будет построен демонстрационный ретранслятор с низким энергопотреблением, чтобы, наконец, продемонстрировать три бортовых узла и протестировать технологию с беспилотником RQ-4 Global Hawk.

Ранее Фокус рассказывал, что армия США собирается испытать мощный лазер на 50 кВт. Пентагон собирается выяснить, как использовать лазеры не только для обороны, но и хочет найти способ обороняться от лазерных и кинетических атак противника.