В России показали новейший комплекс РЭБ "Серп ВС-5": чем он опасен для дронов ВСУ

Новый комплекс "Серп-ВС5" работает в пяти частотных диапазонах – от 900 МГц до 5,8 ГГц — и может обезвреживать сразу рой из нескольких дронов.

В России на форуме "Армия-2023" презентовали устройство "Серп ВС-5", которое должно защитить гражданские объекты от беспилотников. Информация об этом появилась в российском медиа SHOT во вторник, 15 августа.

По словам разработчиков, Вектор НИИ, оно обладает четырьмя панелями, каждая из которых может работать в азимуте 90 градусов, или же все вместе, и гасить сигнал летящего дрона. Система уже прошла испытания и ее активно приобретают компании, желающие обезопасить себя от налета БПЛА.

Комплекс "Серп-ВС5": что о нем известно

Систему подавления беспилотников впервые показали в феврале 2023 года. Комплекс должен подавлять каналы управления беспилотного летательного аппарата и нарушать работу бортового приемника сигналов глобальных навигационных спутниковых систем. В результате оператор больше не может управлять БПЛА, а сам дрон, не может принимать команды и выполнять необходимые задачи.

Как уверяют создатели, "Серп-ВС5" работает в пяти частотных диапазонах – от 900 МГц до 5,8 ГГц. Это позволяет использовать его не только против гражданских, но и против специальных летательных аппаратов. Комплекс "видит" БПЛА-нарушителей в секторе 360 градусов по горизонтальной оси. Связь с собственным пунктом управления осуществляется по сети Ethernet. Оборудование позволяет "глушить" одновременно несколько каналов, что обеспечивает защиту объектов от атак одновременно нескольких БПЛА, в том числе летящих с разных сторон.

Комплекс РЭБ Серп ВС-5 на выставке "Армия 2023" в России Фото: Telegram

Технические характеристики комплекса "Серп-ВС5"

радиус работы — до 5 км;

в каких частотных диапазонах работает — от 900 МГц до 5,8 ГГц;

какие сигналы подавляет — GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Wi-Fi.

Напомним, 7 августа стало известно, что Россия завезла на фронт систему РЭБ "Пероед". По задумке разработчиков, комплекс должен создавать невидимый купол, защищающий от украинских дронов.

А несколько ранее в РФ показали антидроновую систему "Тритон", которая будет защищать танки и другую технику. По задумке разработчиков, "Тритон" должен подавлять каналы управления и передачи данных FPV-дронов.