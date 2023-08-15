Фанера, пенопласт и трубы: украинцы собирают боевые дроны "Хрущ" (видео)

При разработке беспилотника использовали комбинированную боевую часть, которая может поражать легкобронированную технику и личный состав противника.

Украинские военные показали беспилотный летальный аппарат "Хрущ", который способен работать на расстоянии 10-20 километров. Видеоролик с дроном опубликовал на своем YouTube-канале "Милитарный" во вторник, 15 августа.

Исследовательскую лабораторию, в которой работают над этим украинским беспилотником журналистам показал заместитель командира ударной роты БПЛА 67 ОМБр Алексей Олексюк. По его словам, цель производителей — обеспечить бойцов ВСУ дронами, которые со своими техническими характеристиками смогут работать на линии разграничения.

"В исследовательской лаборатории экспериментируем и производим малосерийные изделия "Хрущ". В команде у нас гражданские инженеры, которые для нас разрабатывают фюзеляж самолета, наполняют его электроникой и проводят тестирования, различные выезды и эксперименты с ретрансляцией", — сказал Олексюк.

Он также акцентировал внимание на том, что производство украинского БПЛА будет расширяться. Цель — увеличить производство до 200-250 единиц за месяц. И это при том, что сейчас за 30 дней команда может собрать 30 дронов. По словам Олексюка, главная проблема на пути достижения этой цели — компоненты для "Хруща", которые на 50% импортные. Детали закупают у европейских стран, а также Китая и США. Нужные компоненты не всегда есть или приходят с опозданием, что тормозит процесс производства.

Технические характеристики украинского беспилотника "Хрущ"

Этот беспилотный летательный аппарат состоит из фюзеляжа, крыла, двух двигателей и аккумулятора, который помогает поворачивать дрон вправо и влево. А контролировать дрон в небе помогает руль высоты. Сам беспилотник управляется с помощью пульта. Для производства "Хруща" разработчики используют пенопласт, фанеру, специальные пленки и клеенки. А разъемом для боевой части служит ПВХ-труба.

В БПАК "Хрущ" используют комбинированную боевую часть, которая может поражать легкобронированную технику и личный состав противника. Боевая нагрузка, которую способен нести этот дрон, равна 1,5 килограмма.

Напомним, в конце мая стало известно, что украинские инженеры разработали БПЛА "Хрущ". Они создали ударные БПЛА двух типов: один несет боеприпас весом 1,5 кг, а второй — 2,7 кг.

А в начале августа стало известно о том, что в Украине разработали дрон-камикадзе "Рубака" с дальностью 500 км. Беспилотники "Рубака" уже используются украинской разведкой и хорошо показали себя в бою. Их стоимость составляет 550 тысяч грн.