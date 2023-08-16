США вынуждают Иран прекратить продажу дронов России: о чем они договорились, — FT

Белый дом нашел рычаги давления на тайных встречах с иранцами, стремясь ослабить конфликт на Ближнем Востоке.

США призывают Иран прекратить продажу военных беспилотников России, обещая взамен ослабить давление. Об этом сообщила американская газета Financial Times, ссылаясь на свои информированные источники.

Представители Белого Дома подняла вопрос дронов в РФ во время тайных переговоров с иранскими политиками, которые состоялись в Катаре и Омане в 2023 году. По словам иранского чиновника и еще одного человека, проинформированного о переговорах, США хотят, чтобы Иран прекратил поставки беспилотников, которые Россия использует для ударов по Украине, а также запасных деталей для них.

Как добавил источник, иранские власти официально не признают применение их БПЛА на российско-украинской войне, но неоднократно просил Москву не использовать их в боевых действиях. Вашингтон всегда требовал от Ирана более конкретных шагов, а теперь, вероятно, использует новые рычаги давления. США и Иран достигли договоренностей по большинству вопросов, но переговоры, которые ведутся через посредников, продолжатся в Катаре и Омане, особенно по военной помощи России.

Вопрос дронов подняли параллельно с обсуждением обмена заключенными — в результате Тегеран на прошлой неделе перевел четырех ирано-американских граждан из тюрьмы под домашний арест. Успешный обмен и любые другие соглашения, пусть пока и неофициальные, станут первым прорыв со стороны президента США в отношении Ирана после более чем двух лет непрямых переговоров, в ходе которых Джо Байден стремился возродить ядерное соглашение 2015 года и снизить напряженность на Ближнем Востоке.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США применяют дипломатические меры для давления на Иран, чтобы страна не получила ядерное оружие и прекратила поставлять беспилотники России.

"Нам ясно, что Иран должен снизить эскалацию, чтобы создать пространство для будущей дипломатии. Перевод наших задержанных из тюрьмы в домашний арест не связан с каким-либо другим аспектом нашей политики в отношении Ирана", — отметил он.

По данным FT, чиновники надеются, что непрямые переговоры помогут сторонам уладить конфликт. Иран должен согласиться не обогащать уран чистотой выше 60% (необходим для создания ядерного оружия), сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и не нападать на американцев. Взамен США не будут вводить новые санкции, если они не касаются прав человека, и могут закрыть глаза на нарушение уже действующих ограничений в отношении продажи нефти.

Представители Ирана также просят Вашингтон убедить союзников из Европы ослабить давление на экономику страны. Как объяснил иранский чиновник, в Тегеране опасаются, что Великобритания, Германия и Франция, участники соглашения 2015 года, могут вновь ввести санкции, когда в октябре истечет срок действия положений ядерного соглашения, ограничивающих программу Ирана по баллистическим ракетам.

Ранее появилась информация, что Россия локализовала производство иранских дронов Shahed. Как выяснили исследователи из Conflict Armament Research, страна-агрессор уже производит свою версию БПЛА, которые заметно отличаются от оригинала.

Разведка Великобритании подтвердила, что Россия развертывает копии Shahed собственного производства. Пока она сильно зависит от поставок из Ирана.