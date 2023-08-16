Два танка за пол часа: в Бахмуте ВСУ уничтожили технику ВС РФ с помощью FPV-дронов (видео)

К квадрокоптерам военные прикрепили снаряды, которые сдетонировали после удара о бронированную технику, взорвали один танк и обездвижили другой.

Украинские десантники с помощью FPV-дронов уничтожили в Бахмуте сразу два танка российских оккупантов за 30 минут. Об этом рассказал военнослужащий подразделения ударных беспилотных летательных аппаратов 77 отдельная аэромобильная бригада десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины с позывным "Тор".

По словам военного, FPV-дроны его бригада использует в том случае, когда артиллерия не может поразить бронированную технику противника. Так было с двумя танками, которые российские военные загнали между двух домов и открыли из них стрельбу по позициям ВСУ. Десантники выпустили в "укрытие", в котором стояли танки, два дрона. Один из них успешно поразил танк и спровоцировал детонацию боекомплекта. При этом второй танк удалось только подбить с помощью беспилотника, после чего противник отбуксировал его на ремонт.

Больше всего военным на позициях возле Бахмута дроны-камикадзе помогают в атаках на бронированную технику противника. Для того чтобы уничтожить танки ВС РФ, дроны нужно направлять либо в башню машины (если на ней не стоит защитная решетка-мангал), либо в моторный отсек. Можно ударить также в пространство между башней и моторным отсеком — тогда велика вероятность, что танк останется обездвиженным).

Кроме того FPV-дроны бойцы любят за лаконичность и простоту использования. "Тор" говорит, что именно в этих беспилотниках нет ничего лишнего. К квадрокоптерам военные прикрепляют снаряды, которые либо детонирует при ударе об броню техники, либо приводятся в активный режим с помощью небольшого прибора. Он крепится к дрону и в момент столкновения с препятствием провоцирует короткое замыкание, которое, в свою очередь, подрывает заряд. Таким образом украинские военные уничтожают не только танки и бронированные машины пехоты противника, но и средства РЭБ, а также живую силу противника.

Напомним, в начале августа FPV-дрон сразился с российской РЭБ и уничтожил БМП оккупантов. Дрон попал под воздействие "глушилки" ВС РФ, после чего начал сбиваться с маршрута и снижать высоту, но оператор смог довести его до цели.

Также 11 июля СМИ писали о том, что украинские военные с помощью беспилотного летального аппарата расправились с российским огнеметом "Шмель". Бойцы 2-го штурмового батальона разведовательно-ударного подразделения "Шершень" заметили на позициях противника реактивный пехотный огнемет и сбросили на него два боеприпаса.