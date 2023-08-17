565 км без подзарядки: созданы дешевые и сверхъемкие батареи для электромобилей

Стартап из Мичигана заявляет, что его аккумулятор ONE Aries II не содержит дорогостоящих никеля и кобальта.

Компания Next Energy из США объявила о создании нового блока батарей для электромобилей, которые гораздо дешевле, чем все остальные существующие сегодня, сообщает Reuters. По заявлению представителей стартапа, батарейный блок ONE Aries II способен обеспечить запас хода в 565 км без подзарядки и не содержит дорогих материалов, таких как никель и кобальт.

В элементах ONE Aries II используются катоды, изготовленные из фосфата лития-железа. Такие ячейки дешевле, безопаснее и более экологичны, чем те, в которых используются никель-кобальт-марганцевые (NCM) катоды, но обычно они обеспечивают гораздо меньший запас хода.

Блоки ONE Aries II для электромобилей начнут выпускать в следующем году Фото: Our Next Energy Inc.

Батарейные блоки Aries II планируется запустить в пилотное производство в конце следующего года на новом заводе ONE в городке Ван Бюрен на юго-востоке Мичигана. По словам генерального директора Next Energy Муджиба Иджаза, двойной аккумуляторный блок Gemini на основе новых батарей увеличит запас хода электромобиля почти до 1000 километров. Производство спаренных блоков батарей планируется запустить через пару лет.

Аккумуляторный блок Gemini объединяет ячейки LFP (фосфата лития-железа), аналогичные используемым в блоках Aries II, с ячейками с более высокой энергией, которые действуют как расширитель диапазона по мере истощения заряда. В элементах расширения диапазона используются катоды без кобальта и на 75% меньше никеля, а также литий-металлические аноды без графита. По словам генерального директора, целевая стоимость для Gemini составляет $50 за киловатт-час на одну ячейку и менее $100 долларов за киловатт-час на уровне полного пакета аккумулятора.

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