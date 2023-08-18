Восстание машин: "взбесившиеся" 3D-принтеры начали сами придумывать и печатать вещи

Техника производства Bambu самостоятельно запустилась ночью, когда владельцы спали, а некоторые устройства вышли из строя из-за перегрузки.

Несколько дней назад 3D-принтеры неожиданно начали печатать что-то странное, пока их владельцы спали. Об этом пишет медиа The Verge.

Принтеры производства Bambu вышли из строя в ночь на 15 августа. Владельцы заметили неполадки, когда проснулись: 3D-принтеры сделали копии моделей, которые их "просили" напечатать ранее, а также попытались выпустить самостоятельно сконструированные предметы, распечатав их поверх предыдущих. При этом многие машины не выдержали такой нагрузки и вышли из строя. Эти принтеры начали печатать без присмотра, в одночасье, без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя.

Компания-производитель техники уже отреагировала на инцидент.

"15 августа мы столкнулись с неожиданным отключением облака. Это прерывание вызвало некоторые проблемы, о которых мы хорошо осведомлены и глубоко обеспокоены", — говорится в официальном сообщении Bambu.

Представители компании выразили сожаления, что их техника доставила пользователям столько неудобств. В Bambu владельцев "взбесившихся" принтеров заверили, что уже проводят служебное расследование и обязательно сообщат публично о его результатах.

"Во время простоя наши клиенты не могли отправлять задания на печать из Bambu Studio. Кроме того, некоторые принтеры, которые были включены в течение затронутого периода, неожиданно запускали задание на печать без вмешательства пользователя. Поскольку мы все еще находимся в процессе анализа инцидента", — уточняет пресс-служба компании.

Предварительное расследование показало, что инцидент был вызван задержкой работы устройств. Когда произошел сбой в облаке, сервис Bambu стал нестабильным. Задания были отправлены на принтеры, но системе не удалось получить подтверждение о получении. Это привело к повторным попыткам отправить задание, в том числе к повторной отправке в ручную некоторыми пользователями. Именно эта многозадачность стала причиной того, что 3D-принтеры, пытаясь обработать все запросы, начали печатать странные предметы.

Напомним, 5 июля Фокус рассказывал, на что указывают военные симуляции с применением ИИ. Все это требует, чтобы разработчики оружия искали проблемы как можно тщательнее, а затем находили решения. В ином случае мы получим оружие, не заслуживающее доверия и которое в принципе не должно быть развернуто.

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