Зачем Россия начала производить собственные Shahed: Игнат назвал неочевидную причину

В РФ собирают беспилотники из импортных деталей, а часть Shahed до сих поставляют из Ирана.

Россия развернула промышленные мощности в Елабуге по производству беспилотников Shahed для того, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от истинного производителя этого оружия — Ирана. Такое мнение высказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона в пятницу, 18 августа.

"Иран, который с самого начала поставки этих БПЛА и с тех пор как они появились в небе Украины, ни разу не признал, что дает России эти беспилотники. Поэтому россияне как бы говорят: у нас есть свое производство, а "Иран здесь ни при чем", — подчеркнул он.

По словам спикера ВС, Россия даже в своих беспилотных летательных аппаратах "Герань", которые являются аналогами иранских Shahed-136, использует компоненты иностранного производства. Это не только детали из самого Ирана или Китая, но даже компоненты, произведенные в странах Европы.

Узнать подробно о том, где и из чего был создан дрон-камикадзе можно после того, как эксперты исследуют его обломки после очередной атаки ВС РФ по Украине и сделают свои заключения.

"Они определяют, что в "Шахеде" российского, иранского и американского. И не только американского, но и европейских запчастей там достаточно много", — сказал Игнат.

Ранее стало известно, что Россия вместе с Ираном создают флот из 6000 дронов Shahed. Москва продвигается к своей цели по массовому производству беспилотников, которые она могла бы использовать для бомбардировок украинских городов.

Напомним, 16 августа британская разведка сообщила о том, что РФ уже применяет свои копии Shahed. По их информации, Россия может получить больше дронов-камикадзе для ударов по Украине, но их производство сильно зависит от компонентов, которое нужно покупать у Ирана.