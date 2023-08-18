Ученые создали сверхвыносливый БПЛА: почему он тратит в 150 раз меньше энергии

В будущем подобные экономные дроны смогут много дней наблюдать за одним и тем же местом приспосабливаясь к порывам ветра. Это позволит максимально увеличить автономность беспилотников.

Ученые из Технологического университета Делфта в Нидерландах разработали летающего робота, который тратит намного меньше энергии благодаря особой технологии зависания, сообщает New Scientist. В небе летательный аппарат использует дроссель только в 38% случаев, говорят исследователи.

Летающий робот-птица может так хорошо парить в небе, что почти не потребляет энергии, что позволит наблюдать за одним местом в течение длительного периода времени. Дрон потребляет в 150 раз меньше энергии, чем при полете с двигателем и может автоматически регулировать свое положение при изменении ветра, чтобы ловить его потоки и оставаться в воздухе.

"Когда поле ветра меняется, оно приспосабливается к окружающей среде и автономно меняет свое положение", — говорят исследователи. "Робот всегда пытается найти новую позицию, если его текущая позиция не подходит для экономии энергии — он очень гибкий".

Как отмечают ученые в своей опубликованной работе, их изобретение решает основную задачу большинства современных дронов – для полета они сильно расходуют срок службы аккумуляторов, которые приходится часто менять или заряжать.

Робот-птица работает согласно специально созданным алгоритмам с использованием модифицированной системы проб и ошибок. Измеряя скорость ветра с помощью своих датчиков и определяя свое положение с помощью камеры и GPS, он может слегка изменить положение корпуса, если обнаружит, что не способен парить на небольшой территории.

Ученые пока протестировали робота только в аэродинамической трубе, они надеются вскоре испытать его на улице, где ветер может измениться более резко. Если дрон будет работать хорошо, его можно будет использовать для дальних съемок земли или океана или для мониторинга одного места в течение длительного периода времени.

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