Флот РФ разобьют не только морские, но и воздушные дроны: эксперт раскрыл уязвимость

Хотя мощности беспилотного летательного аппарата не хватит для того, чтобы потопить целый корабль, он может вывести из строя навигационную систему судна и радиолучевые средства обнаружения.

Флот Российской Федерации в Черном море могут атаковать не только морские дроны, но и обычные беспилотники, учитывая, что у российских кораблей практически нет системы противовоздушной обороны. Такое мнение выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

"Лично для меня вопрос, почему по российским военным кораблям работают преимущественно морские дроны, а воздушные — нет, так и остается без ответа. Между тем, я уже неоднократно отмечал, что корабли черноморской флотилии имеют на вооружении весьма посредственную морскую систему ПВО. А точнее — вообще не имеют", — написал эксперт.

В пример он привел корабли проекта 22160, которые из ПВО имеют разве что станковый пулемет 14,5-мм МТПУ-1 "Жало", ПЗРК "Игла" или "Верба" и, в некоторых случаях, сухопутный ЗРК "Тор-М2", размещаемый на вертолетной площадке. Коваленко также отметил, что хотя воздушному дрону для затопления корабля не хватит мощности, но ее будет достаточно, чтобы повредить его РЛСО, навигационное оборудование и прочие внешние системы управления, что гарантировано отправит корабль в ремонт.

"Собственно, не только одна Москва уязвима для неких воздушных объектов, российские военные корабли еще со времен СССР имели проблему с эффективной ПВО, и проблема эта так и не была решена", — резюмировал эксперт.

Напомним, в августе эксперт Роман Свитан выразил мнение, что украинские дроны могут потопить весь Черноморский флот РФ. Большие группы беспилотников прорвут любую линию защиты россиян, но для этого понадобятся тысячи аппаратов.

Отметим, что 16 августа СБУ опубликовала кадры с надводного дрона под названием Sea Baby. Как рассказал глава спецслужбы Василий Малюк, беспилотный аппарат оснащен 850 кг взрывчатки, операцию по его запуску планировали несколько месяцев, а разработку выполнили полностью своими силами, не привлекая частные компании. Именно он успешно атаковал Крымский мост, десантный корабль "Оленегорский горняк" и на танкер SIG.