Дроны ВСУ уничтожили мощнейший миномет "Тюльпан" и САУ "Акация" под Бахмутом (видео)

Миномет использует самый крупный артиллерийский калибр — 240 мм. Оккупанты спрятали технику среди жилых домов, но операторы БПЛА все равно ее достали.

Бойцы Вооруженных сил Украины с помощью дронов-камикадзе уничтожили российские самоходные артиллерийские установки "Тюльпан" и "Акация" в Бахмуте 22 августа. Об успешной атаке в Telegram отчиталась рота ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" из 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Оккупанты спрятали артиллерийские установки в городской застройке: самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" удалось обнаружить во дворе в под прикрытием полуразрушенных жилых домов, а САУ 2С3 "Акация" — на окраине Бахмута рядом с торговым центром. Операторы роты "Ахиллес" запустили по целям FPV-дроны со взрывчаткой от предприятия "Эскадрон" и с высокой точностью поразили российскую технику. Судя по видео, в результате ударов обе САУ сгорели и больше не подлежат восстановлению.

"Самоходные артиллерийские установки стоимостью в миллионы долларов были уничтожены FPV-дронами стоимостью $500", — подчеркнули украинские военные.

"Тюльпан" — это российский самоходный миномет, который использует боеприпасы калибра 240 мм — самого крупного для современной артиллерии. С его помощью ВС РФ способны уничтожать здания и фортификации, скопления техники и живой силы, объектов, недосягаемых для других средств артиллерии. По данным OSINT-проекта Oryx, с начала полномасштабной войны в Украине армия РФ потеряла уже как минимум 19 таких машин.

Россияне могут заряжать "Тюльпаны" фугасными или активно-реактивными артиллерийскими минами, выстреливая один раз за 62 секунды при среднем положении ствола, максимальная дальность ударов составляет около 20 км. "Тюльпан" дополнительно оснащен 7,62-мм пулеметом ПКТ для ведения огня по пехоте противника, кроме того в нем предусмотрены крепления для автоматов АКМС и противотанкового гранатомета РПГ-7В.

2С3 "Акация" — это самоходная гаубица, предназначенная для борьбы с живой силой, артиллерийскими и минометными батареями, может также уничтожать пункты правления, ракетные установки, танки и другие системы вооружения. Оснащена пушкой Д-20 калибра 152-мм (боезапас до 60 снарядов) и пулеметом ПКТ, максимальная дальность стрельбы составляет 20,5 км. 12-цилиндровый дизельный двигатель В-59У позволяет "Акации" разгоняться по асфальту до 70 км\ч. Согласно Oryx, таких Силы обороны Украины поразили уже не менее 130 единиц, и каждая из них стоит около $1 млн.

Недавно проект Oryx представил обновленные данные о потерях ВС РФ в Украине. За последняя время украинцам удалось впервые сжечь российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3, а также уничтожить более 20 единиц БМП, БТР и МТ-ЛБ.