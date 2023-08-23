Производители вставляют микрочипы в сыры: любой может случайно их проглотить

Производители пармезана в Италии наносят микрочипы, чтобы бороться с подделками, которые наносят отрасли убытки на миллиарды долларов.

Итальянские производители сыра пармезан годами борются с подделками, но теперь борьба вышла на новый уровень – на пармезана-реджано, как официально называют оригинальный сыр пармезан, теперь наклеивают "съедобные микрочипы", сообщает Wall Street Journal. Ими оснащают только большие 40-килограммовые головки сыра.

Новый микрочип поможет бороться с мошенничеством с пищевыми продуктами благодаря отслеживанию на основе блокчейна и контролю запасов в режиме реального времени. Микротранспондер размером с песчинку вставлен на этикетку с безопасным для пищевых продуктов казеином рядом с QR-кодами. При сканировании лазерным считывателем он дает уникальный серийный идентификатор, который помогает проверить подлинность сырного круга.

Чип настолько миниатюрный, что его очень трудно заметить в хитросплетениях штрих-кода Фото: Скриншот

Новые чипы, производимые чикагской компанией p-Chip, используют технологию блокчейна для аутентификации данных, которые позволяют отследить происхождение сыра вплоть до производителя используемого молока. Чипы уже более года проходят расширенное тестирование на более чем 100 000 сыров, так что, вполне возможно вы уже держали в руках "чипированный сыр". Консорциум производителей хочет быть уверен, что чипсы выдерживают требования к выдержке "Пармиджано", которые составляют минимум один год, а для некоторых сортов могут превышать три года.

p-Chip выдерживают экстремальную жару или холод, могут считываться сквозь лед и выдерживать годы хранения в жидком азоте. По словам технического директора p-Chip Билла Эйбона, они превосходят метки RFID, которые сейчас используются повсеместно. RFID крупнее, их сложнее прикрепить к продуктам, они более хрупкие и не выдерживают экстремальных температур.

Процесс "чипирования" совсем несложный. Робот или человек нагревает специальную этикетку на большом круге пармезана, а затем вставляет сверху чип. Ручной считыватель может получить данные с чипов, стоимостью несколько центов, и аналогичен тем, которые некоторые люди вставляют под кожу своих питомцев.

В ходе лабораторных испытаний чипы находились в макете желудочной кислоты в течение трех недель без утечки каких-либо опасных материалов. Эйбон пошел еще дальше, съев один, и совершенно не жалуется на здоровье. Так же он уверяет, что "чипированные" продукты не следят за теми, кто их ест – их нельзя прочитать удаленно, а уж тем более, если их проглотить. Но специально это не нужно делать, конечно же.

"Я съел один из чипов, и никто за мной не следит, кроме моей жены, а она использует другой метод", — смеется Эйбон.

Кстати, как отмечает издание WSJ, многие компании хотят "чипировать" свою продукцию. Например, производитель лекарств Merck KGaA вскоре начнет использовать чипы, которые также проходят испытания в автомобильной промышленности, чтобы гарантировать подлинность автомобильных запчастей. В конечном итоге чипы можно будет использовать для обработки домашнего скота, сельскохозяйственных культур или лекарств, хранящихся в жидком азоте.

Чипирование сыра помогает отслеживать его состав и выявлять контрафактную продукцию Фото: Скриншот

Другие европейские производители продуктов питания также собираются сделать все возможное, чтобы защитить свои торговые марки от подделок. Гарантия подлинности продуктов питания является крупным бизнесом в Европейском Союзе, и более 3500 продуктов ЕС получили защищенный статус, помимо итальянского пармезана, включая греческий сыр фета, французское шампанское и итальянскую пармскую сырую ветчину.

Самым желанным обозначением ЕС является так называемое защищенное обозначение происхождения, которое гарантирует, что такой продукт, как пармезан, изготовлен в конкретном регионе с использованием строго определенного сырья и традиционными методами. Меньшие обозначения позволяют использовать сырье из стран, отличных от тех, где осуществляется производство.

В список защищенных продуктов питания и вин попали и более малоизвестные продукты, названия которых могут использовать только традиционные местные производители. К ним относятся разновидность словенской соли, чеснок, произведенный на одном из португальских Азорских островов в Атлантическом океане, сыр из сырого молока, произведенный в Баварии, Германия, и чернослив из южной Польши. В Италии наиболее защищены продукты, за ней следуют Франция и Испания.

Поскольку цены на защищенные продукты выше, а в некоторых случаях вдвое выше, чем у аналогичных, но незащищенных продуктов, рынок в Европе и за ее пределами наводнен подделками. По оценкам, рынок подделок примерно того же размера, что и рынок оригиналов.

Пищевое мошенничество особенно распространено в отношении сыра и вина, но оно также распространено в отношении свежего и колбасного мяса, рыбы и других продуктов.

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