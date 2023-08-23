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ГУР засветило таинственный стелс-дрон: помог поразить С-300 и "спрятался" от Су-30 (видео)

Александр Залата
Фото: пресс-служба СБУ | Украинские спецслужбы используют различные дроны для разведки

Беспилотник настолько незаметен, что российские войска не смогли засечь его, несмотря на наличие различных средств ПВО, считают эксперты.

Украинские разведчики используют интересный беспилотник, который не могут заметить россияне. К такому выводу пришли аналитики издания Defence Express, изучив недавние видеозаписи, которые опубликовало Главное управление разведки.

22 августа Министерство обороны РФ заявило, будто их истребитель Су-30 уничтожил украинский военный катер недалеко от острова Змеиный. Теперь, 23 августа, ГУР опубликовало видеозапись, как все происходило на самом деле — российский самолет не попал ракетой, зато катер ВСУ открыл ответный огонь. Его ракета, как утверждает разведка, повредила борт истребителя и заставила покинуть район.

Интересно, что это событие снял на камеру неизвестный беспилотник. Как отмечает Defence Express, метка его оптической системы идентична той, что вела съемку над мысом Тарханкут в Крыму во время уничтожения российского зенитно-ракетного комплекса С-400. Видеозапись этого события ГУР также опубликовало 23 августа.

Беспилотнику пришлось летать над районом, где россияне установили много средств ПВО. Аналитики считают, что на Тарханкуте, кроме С-400, находятся также ЗРК "Тор" или "Панцирь, а также мощные РЛС 3-го радиотехнического полка РФ типа "Небо-М" или "Подлет-К1". В обоих случаях БПЛА должен был стать целью российских ракет, поскольку координировал действие Сил обороны Украины с воздуха.

"Учитывая сразу два таких эпизода можно сделать предположение, что речь идет о довольно малозаметном БПЛА, который враг не может эффективно зафиксировать имеющимися и крайне разнообразными средствами обнаружения воздушных целей", — прокомментировали журналисты Defence Express.

Недавно эксперт Петр Черник объяснил, чем обернется для россиян потеря ЗРК С-400 в Крыму. По его информации, таких комплексов у россиян на оккупированном полуострове немного, и без них украинские ракеты будут чаще попадать по целям.