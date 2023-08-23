ГУР засветило таинственный стелс-дрон: помог поразить С-300 и "спрятался" от Су-30 (видео)

Беспилотник настолько незаметен, что российские войска не смогли засечь его, несмотря на наличие различных средств ПВО, считают эксперты.

Украинские разведчики используют интересный беспилотник, который не могут заметить россияне. К такому выводу пришли аналитики издания Defence Express, изучив недавние видеозаписи, которые опубликовало Главное управление разведки.

22 августа Министерство обороны РФ заявило, будто их истребитель Су-30 уничтожил украинский военный катер недалеко от острова Змеиный. Теперь, 23 августа, ГУР опубликовало видеозапись, как все происходило на самом деле — российский самолет не попал ракетой, зато катер ВСУ открыл ответный огонь. Его ракета, как утверждает разведка, повредила борт истребителя и заставила покинуть район.

Интересно, что это событие снял на камеру неизвестный беспилотник. Как отмечает Defence Express, метка его оптической системы идентична той, что вела съемку над мысом Тарханкут в Крыму во время уничтожения российского зенитно-ракетного комплекса С-400. Видеозапись этого события ГУР также опубликовало 23 августа.

Беспилотнику пришлось летать над районом, где россияне установили много средств ПВО. Аналитики считают, что на Тарханкуте, кроме С-400, находятся также ЗРК "Тор" или "Панцирь, а также мощные РЛС 3-го радиотехнического полка РФ типа "Небо-М" или "Подлет-К1". В обоих случаях БПЛА должен был стать целью российских ракет, поскольку координировал действие Сил обороны Украины с воздуха.

"Учитывая сразу два таких эпизода можно сделать предположение, что речь идет о довольно малозаметном БПЛА, который враг не может эффективно зафиксировать имеющимися и крайне разнообразными средствами обнаружения воздушных целей", — прокомментировали журналисты Defence Express.

Недавно эксперт Петр Черник объяснил, чем обернется для россиян потеря ЗРК С-400 в Крыму. По его информации, таких комплексов у россиян на оккупированном полуострове немного, и без них украинские ракеты будут чаще попадать по целям.