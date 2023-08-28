Двигатели, платы, микрочипы: как и у кого Россия покупает детали для БПЛА "Ланцет"

Россия до сих пор закупает у европейских производителей ряд материалов для производства печатных плат, которые нужны для производства технологического оружия: эпоксидные композиты, полиамидные клеи, полимерную пленку, оборудование для тестирования.

В дронах "Шахед-136/131", "Ланцет" и "Орлан-10", которыми россияне часто атакуют Украину, содержатся иностранные компоненты. Среди стран, которые экспортируют эти комплектующие России есть даже союзницы Киева, говорится в опубликованном 28 августа "Украинской правдой" материале.

"Ланцеты" напичканы сложной электроникой, которую в РФ не производят. Но западные компоненты без проблем попадают на военные заводы агрессора. Потоки настолько масштабны, что Россия может не только поддерживать старые темпы производства этих беспилотников, но и наращивать их в несколько раз.

Компоненты из каких стран нашли в БПЛА "Ланцет"

Медиа получило от Офиса президента отчет о российском производстве "Ланцетов", который совместно составляли украинские спецслужбы и исследовательские институты. В нем также упоминается оборудование швейцарской компании Essemtec, японской JSW и китайской Jiangsu Yawei Machine. Большинство оборудования попадало в Россию уже после 24 февраля 2022 года.

Кроме двигателя в российских "Ланцетах" находили электронику из Китая, Тайваня, США, Швейцарии и Южной Кореи. В целом из американского рынка в РФ приходят 17 электронных компонентов для производства дронов этого типа. По одному из компонентов предоставляют компании Тайваня и Швейцарии.

В частности речь идет о таких компаниях, как Analog Devices, Texas Instruments, Atmel, Microchip Technology, Marwell, STMicroelectronics.

Компоненты из каких стран содержатся в российском БПЛА "Ланцет" Фото: УП

Несмотря на то, что на экономические отношения РФ с многими странами наложены санкции, россияне нашли способ, как доставлять необходимые для беспилотника детали. Сначала изготовитель БПЛА создает компанию-посредник в РФ, после этого уже она создает свой филиал в Казахстане и заказывает на него компоненты для беспилотника "Ланцет" из Китая. В свою очередь в КНР товары попадают благодаря турецкому дистрибьютору, который закупил их в у Венгрии. Ну а фирма-продавец из Венгрии заказала их прямо у немецкого производителя.

Как западные компоненты для БПЛА попадают в РФ Фото: УП

Кроме того, под экспортный контроль до сих пор не попал ряд материалов для производства печатных плат, которые нужны россиянам для производства технологического оружия: эпоксидные композиты, полиамидные клеи, полимерную пленку, оборудование для тестирования.

Какие важные компоненты для БПЛА Ланцет не попали под экспортный контроль Фото: УП

Напомним, ранее стало известно о том, что российские "Ланцеты" и "Орланы" почти на 70% состоят из иностранных компонентов. По словам Андрея Ермака, санкционная группа исследовала три беспилотника разных видов, которыми россияне бьют по Украине и обнаружила в них большое количество компонентов, изготовленных западными компаниями.

Кроме того в ОП составили список производителей БПЛА "Ланцет", избежавших санкций. Санкций избежали девять компаний и 15 физических лиц, причастных к выпуску БПЛА "Ланцет". Поэтому Россия имеет возможность беспрепятственно наращивать выпуск дронов.