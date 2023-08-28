"Очень редкий зверь": дрон ВСУ вывел из строя российскую станцию РЭБ "Свет-КУ" (видео)

За все время полномасштабной войны с Украиной российские военные лишились только одного такого дорогого комплекса радиоэлектронной борьбы.

Украиские военные уничтожили российский радиотехнический комплекса РБ-636АМ2 "Свет-КУ" в Луганской области. Соответсвующее видео опубликовал спикер Украинской добровольческой армии — "Юг" Сергей Братчук в своем Telegram-канале в понедельник, 28 августа.

На кадрах видно, как оператор беспилотника обнаружил мобильную систему РЭБ оккупантов, которую те прятали между жилыми домами в частном секторе. Военный долго выбирал наиболее подходящую точку для удара, чтобы ликвидировать технику противника и не повредить стоящие рядом дома. В конце концов он выбрал позицию и беспилотник нанес удар, после которого система РЭБ задымилась.

Такие системы РЭБ Россия отправляла на оккупированную часть Луганской области еще в 2016 году. Они предназначены для контроля и предотвращения утечки информации через беспроводные каналы связи, например, радиостанции.

Что известно об уничтоженной системе РЭБ "Свет-КУ"

Как отмечает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, Силы специальных операций ликвидировали "очень редкого зверя". По словам эксперта, "Свет-КУ" — один из наиболее современных РЭБ на вооружении Вооруженных сил РФ, предназначенный для контроля и отслеживания источников радиосигналов, защиты от перехвата информацию, вычисления координат источника сигналов.

Согласно верифицированным источникам за все время полномасштабной войны российские военные потеряли только один РЭБ РБ-636АМ2 "Свет-КУ". Его "затрофеили" украинские военные еще в марте 2022, но известно об этом стало только в ноябре 2022.

РЭБ "Свет-КУ" — это средство радио- и радиотехнического контроля и защиты информации от утечки через технические каналы беспроводной связи. Предназначен для оценки электромагнитного окружения, поиска, обнаружения и экспресс-анализа радиоизлучения, а также определения их расположения при совместной работе с аналогичными стационарными и мобильными комплексами технического контроля и радиотехнической разведки.

Напомним, в конце августа дрон ВСУ разнес новейшую российскую станцию РЭБ "Стриж". Она предназначена для борьбы с беспилотниками на поле боя, но сама была уничтожена одним из них благодаря меткому удару украинского воина.

А 11 августа ВСУ уничтожили комплекс РЭБ "Пероед". Как утверждают изготовители, "Пероед" нацелен на подавления FPV, которое достигается путем того, что техника создает вокруг себя своеобразный "щит".