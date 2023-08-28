Партизаны запустили дрон и взорвали штаб "кадыровцев" в Энергодаре, — ГУР (видео)

На место происшествия прибыли пожарные расчеты и кареты скорой помощи, а местную оккупационную администрацию срочно эвакуировали.

Партизаны при помощи разведчиков и дрона-камикадзе нанесли удар по казарме "кадыровцев" из российского батальона "Ахмат-1" в оккупированном Энергодаре Запорожской области. Соответсвующее видео Главное управления разведки Министерства обороны Украины опубликовало в своем Telegram-канале в понедельник, 28 августа.

"Движение сопротивления" нанесло удар по месту дислокации подразделения "Росгвардии" ОМОН "Ахмат-1" в 9:50, запустив беспилотник типа FPV (First person view) со взрывчаткой. Он атаковал здание на ул. Строителей, 46, где ранее находилось местное отделение одного из украинских банков, но оккупанты заняли его для своих целей, обустроив импровизированный штаб и казарму. В результате взрыва, как сообщают разведчики, ранения получил личный состав оккупантов, а припаркованные во дворе автомобили были повреждены. Мирные жители во время атаки беспилотного летательного аппарата не пострадали, хотя здание вплотную примыкает к жилому зданию.

В помещении, куда залетел дрон, начался пожар. На место происшествия прибыли пожарные расчеты и кареты скорой помощи. Информации о том, сколько оккупантов получили травмы и есть ли среди них убитые пока не поступало. В свою очередь после серии взрывов оккупанты срочно эвакуировали местную военно-гражданскую администрацию. Сейчас в городе проходят проверки и ограничен доступ к интернету.

Напомним, 28 августа оккупанты пожаловались на "прилет" по так называемой военной администрации Энергодара. Сотрудников оккупационной администрации после атаки беспилотника эвакуировали из здания. Местные сообщают, что россияне разбежались и прячутся в гражданских домах.

В этот же день в ГУР рассказали о двух "праздничных" спецоперациях, после которых тела убитых оккупантов вывозили "Уралами". Один из дронов прилетел в окно местного коллаборанта в Запорожье, после чего его госпитализировали. Также во время совещания в штабе отделения ФСБ в Энергодаре прогремел взрыв — тела погибших пришлось вывозить в направлении Мелитополя.