"Летающая свиноматка": как РФ сможет применять новые дроны-авианосцы в бою (видео)

Беспилотник самолетного типа будет для двух квадрокоптеров-камикадзе одновременно носителем и ретранслятором связи, обещают разработчики.

В России представили беспилотный летательный аппарат "Адмирал-Авианосец", который также назвали "свиноматкой". Украинский военнослужащий и эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, известный под псевдонимом "Флэш", оценил новую технологию на своей странице в Facebook.

Адмирал-Cвиноматка: что известно о комплексе

Свою разработку россияне презентовали на Втором всероссийский слете операторов боевых квадрокоптеров "Дронница", который прошел в Великом Новгороде с 25 по 27 августа и был посвящен теме БПЛА, а также их боевого применения. Информация о необычном беспилотнике появилась в российском Telegram-канале, посвященном FPV-технологиям, где его окрестили "Свиноматкой".

Комплекс состоит из беспилотника самолетного типа с системой вертикального взлета и посадки, а также двух ударных квадрокоптеров. Первый беспилотный летательный аппарат имеет в передней части мотор с двумя лопастями, а также две пары крыльев, одна из которых находится в задней части фюзеляжа. Он также выполняет роль ретранслятора для маленьких дронов-камикадзе.

БПЛА-самолет является носителем для двух квадрокоптеров типа FPV (First Person View), каждый из них несет полезную нагрузку в виде боеприпаса. В воздухе квадрокоптеры отделяются от главного БПЛА и, управляемые оператором, устремляются вниз для того, чтобы сбросить боеприпасы на цель. Разработчики отметили, что вскоре попытаются сделать из квадрокоптера с рамой диагональю 13 дюймов еще одну "свиноматку", которая буде сбрасывать "камикадзе" с 7,5-дюймовой рамой.

Реакция украинских экспертов

В свою очередь украинский военный и специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" раскритиковал разработку россиян, указав на ее слабые моменты.

"Интересно, в чем они видят актуальность и реализацию идеи? Залететь высоко и вглубь на 50 км в тыл и там, применяя крыло, как ретранслятор, атаковать, что-то двумя FPV вниз? Ну, возможно", — написал он.

В свою очередь сотрудник "Укроборонпрома" Олег Болдырев (Мартин Брест) рассказал о том, что подобную концепцию с дронами год назад также хотели реализовать в Украине.

"Эту концепцию я слышал от наших около года назад. Не знаю, реализовали ли ребята этот проект. Не знаю, насколько это правильно, но мне кажется, что связка из нескольких разных БПЛА тяжела, сложна в обучении, управлении и в логистике", — написал он.

Недавно писали о том, что армия РФ собирается запускать беспилотники с дрононосца "Адмирал". Как заявил представитель компании-разработчика "Спецзащита связи", вскоре после презентации систему планируют передать российской армии для применения в боевых действиях на территории Украины. "Адмирал-Авианосец" якобы может нести груз до 8 кг в виде дронов-камикадзе, лететь до трех часов, разгоняться до 150 км/ч и патрулировать территорию в 20 квадратных километров. При этом дальность действия FPV-дронов составляет около 4-5 километров.

Напомним, в начале августа стало известно, что в РФ создали дрон-"улей", запускающий маленькие БПЛА. Автономная платформа оснащена искусственным интеллектом и стартовыми площадками для беспилотников, выполняющих роль рабочих "пчел".