FPV-дрон уничтожил российский ЗРК "Тор-М1" за $25 млн: что о нем известно (видео)

С помощью комплексов "Тор-М1" россияне могут поражать множество целей на расстоянии до 27 км, но теперь на одну такую машину стало меньше.

Украиские военные 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дрона поразили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1". Соответсвующее видео опубликовали на странице в Facebook роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" в понедельник, 28 августа.

На видеокадрах видно, что ЗРК стоит на открытой местности. Оператор направляет по координатам вражеской техники дрон-камикадзе, который и поражает "Тор-М1". Далее беспилотник-разведчик показывает, как над поврежденной российской техникой подымается облако белого дыма.

"Метким ударом FPV-камикадзе "ахиллесовцы" вывели из строя автономный самоходный зенитный ракетный комплекс "Тор-М1", стоимость которого около $25 млн", — подписали видео военные.

Что известно о ЗРК "Тор-М1"

Это зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия. У него два радара, один для захвата целей, а другой для отслеживания и поражения. На борту может быть до восьми ракет.

Система "Тор" предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов. Может работать как в ручном, с участием операторов, так и в автоматическом режиме.

Технические характеристики "Тор-М1"

количество одновременно обнаруживаемых целей — 48;

дальность поражения — 27 км;

зона поражения — от 1 до 12 км;

скорость поражения целей — 700 м/с;

масса — 37 т;

боевой расчет — 3 человека.

Напомним, 28 августа ВСУ уничтожили уникальную российскую РЛС "Предел-Э". Новейшую радиолокационную станцию "Предел-Э" прикрывал еще и комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-2", но это не помешало украинским воинам.

А несколько ранее дрон ВСУ вывел из строя российскую станцию РЭБ "Свет-КУ". За все время полномасштабной войны с Украиной российские военные лишились только одного такого дорогого комплекса радиоэлектронной борьбы.