США создадут тысячи "умных" дронов для борьбы с Китаем: что придумали в Пентагоне

США хотят противопоставить массовым системам Китая более технологичные платформы под управлением искусственного интеллекта.

Пентагон собирается развернуть тысячи автономных военных беспилотников в течение следующих двух лет в рамках новой инициативы по повышению конкурентоспособности с Китаем. О программе, получившей название "Репликатор", объявила заместитель министра обороны Кэтлин Хикс, выступая на конференции Национальной оборонной промышленной ассоциации по новым технологиям, передает Defense News.

"Репликатор будет стимулировать прогресс в слишком медленном переходе американских военных инноваций к использованию небольших, умных, дешевых и многочисленных платформ", — сказал Хикс.

"Репликатор" опирается на два ключевых момента. Во-первых, основным преимуществом Китая является большое количество людей и техники, а значит лучший ответ Соединенных Штатов — это инновации, а не погоня за соизмеримым количеством "штыков". Во-вторых, упор делается на инновационные автономные системы. Хикс привела в пример войну в Украине, где дешевые, зачастую коммерческие дроны оказались незаменимыми на поле боя для разведки, нацеливания и атак. Однако программа "Репликатор" ориентирована исключительно на Китай — замминистра назвала этот момент "вызовом поколений американского общества".

Цель программы "Репликатор" заключается во внедрении небольших дронов в больших количествах и в короткие сроки при использовании коммерческих инноваций. Палаты представителей уже поддержала эту идею в своем законопроекте о расходах на оборону на 2025 финансовый год. Согласно закону, $1 млрд будет выделен на создание систем недорогих дронов, гибких режимов связи и вычислений, а также возможностей искусственного интеллекта. Министерство обороны запросило $1,8 млрд на искусственный интеллект в 2024 финансовом году и по состоянию на 2021 год курировало более 685 связанных проектов. Программа "Репликатор" как раз и предназначена для объединения этих инвестиций и дальнейшего масштабирования производства, сказала Кэтлин Хикс.

Ранее Фокус рассказывал, что ВВС США хотят получить 2000 беспилотников Valkyrie с ИИ. Пентагон планирует получить из бюджета около 6 млрд на эту программу, а стоимость каждого дрона "Валькирия" будет составлять от $3 до $25 млн, но некоторые эксперты против создания "умного" оружия.