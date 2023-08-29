Украинские дроны сорвали укрепление линии обороны ВС РФ на Донбассе (видео)

Ударный дрон сначала поразил строительную "стрелу" на платформе, а потом разнес прицеп со стройматериалом, после чего на ровной поверхности земли от взрыва даже образовался котлован.

Пилоты роты ударных дронов "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины поразили с помощью ударных дронов сразу несколько целей в зоне боевых действий. Соответсвующее видео было опубликовано в Telegram-канале подразделения во вторник, 29 августа.

Оккупанты начали укреплять вторую линию обороны в зоне боевых действий на Донбассе. Для этого они пригнали тяжелую технику, а также военные машины, которые помогли бы строить фортификационные сооружения. Однако ударные дроны дважды атаковали кабину строительного крана, чтобы помешать россиянам готовиться к наступлению ВСУ.

После удара в разведку отправился другой беспилотник, который заснял для операторов последствия атаки дрона. На кадрах видно, что российская техника значительно пострадала от взрыва.

"Оккупанты укрепляют вторую линию обороны на Донбассе. Но темпы строительства замедляют наши дроны-камикадзе", — подписали военные видео.

Напомним, в конце августа украинский FPV-дрон разнес блиндаж оккупантов. Беспилотник-камикадзе влетел прямо в центр укрытия, обустроенного российскими войсками на Восточном направлении. После этого на экране монитора оператора другой беспилотный летательный аппарат показал развалины разрушенного блиндажа.

Несколько ранее бойцы 126 бригады ТРО FPV-дронами уничтожили российскую БРЭМ на Херсонщине. Для уничтожения военной техники украинским защитникам понадобились два БПЛА-камикадзе, рассказал блогер Стерненко.