Самая масштабная атака БПЛА в РФ: куда атаковали дроны и к чему это привело (видео)

За несколько часов беспилотным летательным аппаратам в разных уголках России удалось ударить по аэропорту, заводу по производству микроэлектроники, а также по перегонному трубопроводу.

В ночь на 30 августа беспилотные летательные аппараты нанесли удары одновременно по семи объектам в России и временно оккупированном Крыму. Российское медиа Baza назвало происшествие одной из самых массовых атак дронов в стране. Фокус собрал все, что о ней известно.

Атака БПЛА на Псков

Беспилотники атаковали город во вторник, 29 августа, в 23:40 по местному времени. СМИ не сообщает количество дронов, которые пытались ударить по городу. Летательные аппараты пытались сбить системой ПВО, а также поразить из стрелкового оружия. Однако БПЛА удалось ударить по аэропорту и уничтожить два самолета Ил-76. Еще 4 российских воздушных судна получили повреждения. Кроме того в аэропорту начался пожар, тушить который выслали 50 сотрудников ГСЧС. По состоянию на сейчас все рейсы из Пскова и в Псков отменены.

В социальных сетях россияне также писали о том, что в Пскове под ударом также оказалась Черехинская военная база, где дислоцируется 104 гвардейский десантно-штурмовой полк. Отметим, что в прошлом году этот полк принимал участие в военных преступлениях в Буче.

В свою очередь российские пропагандисты уже заявили о том, что беспилотники, атаковавшие город, якобы были запущены из территории стран Балтии. Журналисты не верят, что в ВСУ появились такие мощные дроны, которые бы могли долететь до Пскова и ударить по аэродрому.

Атаку беспилотников на Псков прокомментировали и украинские военные эксперты. Так, военный эксперт Сергей Кузан в эфире национального телемарафона в среду, 30 августа, заявил о том, что по этой территории РФ была произведена самая массированная атака дронов.

"Такой массированной атаки именно БПЛА не было. Этот регион считался для россиян традиционно защищенным. Это стало сюрпризом для всей России", — подчеркнул Кузан.

Дроны в Брянской области: что известно

В это же время около 0:58 по местному времени жителей Брянска разбудил мощный взрыв, который произошел в Советском районе города. Изначально людям сообщили, что "отработали" силы ПВО, однако позже оказалось, что город успел атаковать беспилотный летательный аппарат. Горожане, которые даже успели заснять дрон на видео, предположили, что что видели иранский Shahed.

Несколько позже выяснилось, что силы ПВО пытались сбить два дрона, которые летели поразить нефтебазу "Дружба". Сразу после этого люди услышали второй взрыв.

Утром Минобороны РФ заявило о том, что город атаковали три украинских беспилотника самолетного типа, которые удалось обезвредить. Однако один из сбитых дронов, по информации СМИ, упал на завод "Кремний ЭЛ" — крупнейшее российское предприятие микроэлектроники. Там начался пожар: горели 40 квадратов в 16-м корпусе завода.

Кроме того губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что над Советским районом Брянска был сбит еще один БПЛА — его обломки повредили здание СК, там выбило стекла. Также два беспилотника пытались атаковать телебашню в Брянской области. Всего за ночь в регионе был зафиксирован прилет по меньшей мере шести дронов.

Беспилотники ударили по Орловской области

В регионе были сбиты два беспилотника. Один БПЛА сбили над Хотынецким районом, второй — над Мценским. О пострадавших губернатор региона, который и озвучил эту информацию, не сообщил. В то же время момент поражения одного из дронов местному жителю удалось заснять на видео. Он утверждает, что беспилотник упал в поле и там взорвался.

БПЛА в Калужской области

В регион около 2:00 по местному времени прилетели три БПЛА. Первые два с разницей в полчаса упали на территории "Первого завода" в Дзержинском районе. В результате падения загорелся перегонный трубопровод, пожар потушили сотрудники предприятия. Третий беспилотник был сбит в районе деревни Пищалово — после его падения образовалась воронка 7 метров в диаметре.

Отметим, что над частью Калужской области 30 августа даже ввели режим "Ковер". Его объявляют, если в небе замечены нежелательные летательные объекты или есть угроза появления подобных объектов.

По информации на сейчас пострадавших и жертв нет. Из разрушений пресутсвуют только выбитые стекла в домах у местных жителей.

Дроны в оккупированном Севастополе

В ночь на среду, 30 августа, дроны также были замечены в небе над оккупированным Россией Крымом. Так называемый губернатор Михаил Развожаев заявил об атаке беспилотников в районе Севастопольской бухты. Их точное количество неизвестно. По словам российского чиновника, все дроны удалось ликвидировать. Однако ни фото-, ни видеодоказательств успешной работы сил ПВО журналистам не предоставили.

Несколько позже ТАСС написало о том, что 30 августа бухту в Севастополе (Нахимовский район города) атаковали не БПЛА, а морские беспилотники, по которым отработали силы противоподводно-диверсионного обеспечения.

Беспилотники атаковали Рязанскую область

В Рязанской области один БПЛА был сбит в 11 километрах от аэродрома Дягилево в 3:00, другой — около 4:00 примерно в 7 километрах от аэродрома. Оба беспилотника удалось сбить с помощью зенитного ракетного комплекса "Панцирь".

БПЛА ударили по Московской области

Около 3:30 беспилотник самолетного типа атаковал территорию Рузского района Московской области. Однако силам ПВО удалось перехватить его, в результате чего летательный аппарат потерпел крушение. Из-за этого в ближайших домах деревни Лукино выбило окна и был поврежден забор. Несколько позже мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о том, что БПЛА хотел нанести удары по городу.

Напомним, 30 августа стало известно о том, что районы Белгородской области попали под массированный обстрел. Малая Таволжанка и Муром обесточены, но бригады энергетиков не могут приступить к ремонтам, пока в Минобороны РФ не дадут отмашку.

Кроме того СБУ атаковала дронами избирательный участок с "кадыровцами" в Запорожской области. На момент атаки в помещении собрались "главы участковых комиссий", чтобы обсудить избирательный процесс, но их планы "подкорректировала" Служба безопасности Украины.