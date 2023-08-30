В РФ расширяют производство дронов для армии: где и какие БПЛА будут выпускать

Дроны, которые компания "Робоавиа" хочет собирать на новом заводе, смогут проводить разведку и сбрасывать боеприпасы на украинцев.

В России плакируют увеличить количество выпускаемых беспилотных летательных аппаратов "Сарыч-2" и "Сюрприз-ПРО". Об этом руководитель московского представительства компании "Робоавиа" Валентин Киселев сказал в комментарии РИА "Новости" во вторник, 29 августа.

По словам Киселева, предприятие уже производит до 16 дронов в месяц в оккупированном Симферополе (Крым), а в будущем компания хочет расширить производство еще и в России, открыв новый завод в городе Ростов-на-Дону. На линиях нового завода планируют снимать с конвейера приблизительно 48 дронов в месяц.

Российский беспилотник "Сарыч-2": что о нем известно

тип — разведывательный по типу "летающее крыло";

двигатель — электрический;

летная масса — 14 кг;

размах крыла — 3,1 м;

максимальная высота полета — 5 км;

скорость — до 108 км/ч;

полетное время — 2,5 ч;

рабочая дальность — 2,5 км.

Российский дрон "Сарыч-2" в полете Фото: Facebook

Технические характеристики БПЛА "Сюрприз-ПРО"

тип — ударный квадрокоптер;

разработчики — военный инновационный технополис "ЭРА", ООО "Робоавиа";

назначение — доставка полезной нагрузки, мониторинг местности;

полезная нагрузка — две мины калибра 82 мм;

масса полезной нагрузки — до 7 кг;

масса дрона — 24 кг;

полетное время с нагрузкой — 45 мин;

канал управления — множественный с ППРЧ;

дальность управления — до 10 км;

рабочая высота — 2500 м;

температурный диапазон — от -30 до +50.

Так выглядит российский БПЛА "Сюрприз" Фото: Скриншот

Что собой представляет "Робоавиа"

Компания "Робоавиа" разрабатывает и производит комплексные беспилотные решения для выполнения задач в области безопасности частных и государственных охраняемых объектов и территорий. Сервисные центры расположены в Крыму, Москве и Ростове-на-Дону.

Известно, что это — это частная компания, созданная в 2022 году в Симферополе. Финансовую поддержку на первом этапе функционирования "Робоавиа" предоставило оккупационное правительство Крыма. Основной костяк инженеров и программистов для предприятия был набран именно на Крымском полуострове.

Напомним, ранее мы писали о том, что Черноморский флот РФ получит дрон "Сарыч-2". Он имеет форму "летающее крыло" и способен нести модули для разведки. Партию таких дронов уже закупили за счет оккупационных властей Крыма.

Кроме того стало известно, что в России создали новые дроны-авианосцы "Летающая свиноматка". Беспилотник самолетного типа будет для двух квадрокоптеров-камикадзе одновременно носителем и ретранслятором связи, обещают разработчики.